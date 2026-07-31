El Gobierno cifra en 48.300 los inmigrantes retornados a Marruecos desde Ceuta a las 18 horas

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El Gobierno ha aumentado hasta los 48.300 los inmigrantes que han retornado a Marruecos desde Ceuta hasta las 18 horas del viernes 31 de julio, después de la grave crisis migratoria en la que llegaron a ingresar a la ciudad autónoma más de 50.000 personas de forma irregular, según datos oficiales.

El jueves, durante prácticamente todo el día, el flujo de entradas a Ceuta fue continuo, pero este viernes buena parte de los migrantes que cruzaron la frontera a nado o bordeando el espigón de El Tarajal, han emprendido el camino de vuelta.

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A mediodía el Ejecutivo de Pedro Sánchez cifraba en 25.000 los retornados, a un ritmo de 150 personas por minuto y solo unas horas después ha elevado el número a 37.500. Ya durante la tarde el cálculo del Ejecutivo aumentó hasta los 48.300, ya cerca del total de los que entraron.

Sin embargo, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP) dijo que eran todavía más, 60.000 personas en un solo día, en su mayoría de origen marroquí y de los cuales unos 7.000 serían menores de edad.

Este mismo viernes Sánchez estuvo en la ciudad autónoma y calificó este incidente como un ataque y una violación de la integridad territorial de España y anunció la instalación de unas boyas en el mar, como solución a las llegadas masivas.

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El jefe del Ejecutivo culpó a las mafias de tráfico de personas y al llamamiento que hicieron a través de redes sociales incitando a cruzar a Ceuta después de una reciente sentencia del Tribunal Supremo prohibiera las 'devoluciones en caliente'.

Además, defendíó la cooperación con Marruecos, aunque le pidió más contundencia para que "cuanto antes" todos los migrantes que pasaron de forma irregular, vuelvan a sus países de origen.