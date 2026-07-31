Un muerto y dos heridos tras ataque de misiles ucranianos contra región fronteriza rusa

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Moscú, 31 jul (EFE).- Al menos un civil ruso murió y otros dos resultaron heridos tras un ataque de misiles contra la región fronteriza rusa de Bélgorod, una de las más afectadas por la guerra en Ucrania, según informaron este viernes las autoridades locales.

"La localidad Borísovka del distrito homónimo fue objeto de un ataque de misiles. A consecuencia del impacto en una vivienda murió una mujer por las heridas recibidas", informó en la red de mensajería Telegram el departamento de prensa del Gobierno local.

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Según las autoridades, "el esposo de la fallecida se encuentra en estado de extrema gravedad con múltiples heridas de esquirlas y fue hospitalizado en el hospital central de Borísovo".

"Otra mujer que recibió una herida de esquirla en el muslo fue atendida en el hospital, pero se negó a ser hospitalizada", señalaron.

El ataque dañó dos casas, una de las cuales ardió por completo. Los bomberos ya sofocaron las llamas, concluyeron las autoridades. EFE