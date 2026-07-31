La consultora Making Science factura 196 millones hasta junio, un 13% más, impulsada por Estados Unidos

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La consultora de tecnología y marketing digital Making Science facturó 196,3 millones de euros en los primeros seis meses de 2026, lo que supone un incremento del 12,8% respecto al mismo tramo del ejercicio anterior, impulsado principalmente por el crecimiento del negocio en Estados Unidos y la evolución de su actividad como 'global digital agency', según ha informado este viernes en un comunicado remitido a BME Growth.

Entre enero y junio de este año, el resultado consolidado de la compañía alcanzó un resultado bruto de explotación (Ebitda) recurrente de 6,4 millones de euros, cifra un 7,2% superior a la anotada en la primera mitad de 2025.

El margen bruto se situó en 34,7 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 11,3% en comparación con el primer semestre de 2025, mientras que la rentabilidad se ha mantenido en el 18,5%, reflejando la estabilidad del modelo operativo de la compañía y su foco en la eficiencia, la rentabilidad, la generación de flujo de caja, la reducción de deuda y la optimización de gastos.

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La empresa redujo su plantilla a 850 personas tras la venta de las empresas a Lutech y la aplicación de medidas de eficiencia en los equipos mediante el uso de inteligencia artificial (IA), con agentes y soluciones de IA desplegados, 800 licencias de Gemini Enterprise y 446 licencias adicionales de herramientas de IA de otros proveedores tecnológicos.

Estados Unidos ha sido uno de los principales motores de crecimiento de Making Science durante el primer semestre del año, al alcanzar ya una facturación de 38,4 millones de euros, un 15,6% más interanual.

Dentro de la línea de negocio Global Digital Agency, los ingresos subieron hasta los 184,4 millones de euros, un 17,4% más que en el mismo semestre de 2025.

El fundador y consejero delegado de Making Science, José Antonio Martínez Aguilar, ha destacado que los resultados del primer semestre muestran la evolución de la empresa "hacia un modelo cada vez más apoyado en la tecnología propia y la inteligencia artificial".

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"La compañía tiene un claro enfoque en los clientes y el liderazgo en el desarrollo de soluciones tecnológicas propias y pioneras, que han sido reconocidas por el mercado, lo que nos ha permitido obtener premios destacados por la resolución de problemas reales de nuestros clientes", ha añadido.