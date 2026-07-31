Sony gana un 44% más en su primer trimestre fiscal y revisa al alza previsiones

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Sony registró un beneficio neto atribuido de 342.161 millones de yenes (1.842 millones de euros) entre abril y junio, primer trimestre fiscal para el conglomerado japonés, lo que representa un incremento del 44,4% respecto del mismo periodo del ejercicio precedente, según ha informado la multinacional, que ha revisado al alza sus proyecciones anuales.

La cifra de ingresos de Sony en el trimestre alcanzó los 2,84 billones de yenes (15.290 millones de euros), un 8,4% más, después de mantener estables en 937.123 millones de yenes (5.046 millones de euros) los ingresos de la división de juegos.

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De su lado, el negocio de música creció un 20,8% interanual, hasta 562.019 millones de yenes (3.026 millones de euros); mientras que el de películas facturó un 3,7% menos, con 315.063 millones de yenes (1.696 millones de euros). Asimismo, el área de entretenimiento y tecnología elevó un 1,8% sus ventas, hasta 543.850 millones de yenes (2.928 millones de euros); y la división de imagen un 25,6%, hasta 512.738 millones de yenes (2.761 millones de euros).

De cara al conjunto del ejercicio, que finalizará en marzo de 2027, la compañía japonesa ha revisado al alza sus previsiones de ingresos y beneficios. De tal manera, ahora espera ingresar 12,5 billones de yenes (67.300 millones de euros), frente a los 12,3 billones de yenes (66.230 millones de euros) proyectados en mayo.

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En cuanto al beneficio neto atribuido, Sony confía en alcanzar al cierre de su ejercicio fiscal 1,21 billones de yenes (6.510 millones de euros), un 4,3% más de lo previsto anteriormente.