Ucrania ataca más almacenes de Wildberries, el Amazon ruso, en dos regiones

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Moscú, 31 jul (EFE).- Ucrania atacó este viernes otros dos almacenes de Wildberries, el Amazon ruso, en las regiones de Volgogrado, en el sur de Rusia, y Tatarstán, 800 km al este de Moscú, según informaron la compañía y medios independientes rusos, con lo que el número de sus instalaciones afectadas por la contienda bélica ascendió a 16.

"Debido al ataque contra la instalación logística de la compañía en Volgogrado se desató un incendio. En el lugar de los hechos trabajan los bomberos. Preliminarmente no hay víctimas", señaló la empresa en su canal de Telegram.

Según la compañía, "las cadenas logísticas han sido reorganizadas, la recepción de suministros y despacho de pedidos se llevan a cabo en otras instalaciones".

El canal de Telegram ucraniano Exilenova+ confirmó los ataques y publicó vídeos de los incendios, con densas columnas de humo elevándose sobre los almacenes.

El canal independiente ruso Astra también publicó fotos del incendio.

El gobernador local, Andréi Bochárov, informó en MAX, la red de mensajería rusa, que al menos cinco personas resultaron heridas a consecuencia del ataque, que dañó un edificio y varias casas.

Además, señaló que se desataron incendios en una empresa del sistema energético y almacenes al sur de la ciudad.

Según Astra, la instalación afectada fue la refinería Lukoil- Volgogradenftepererabotka.

Además, según Astra, Ucrania atacó otro almacén de Wildeberries en la ciudad tártara de Zelenodolsk, información replicada por Exilénova+ pero no por el Amazon ruso.

El canal ucraniano también publicó un vídeo de una explosión presuntamente junto a un almacén de Ozon, otro gigante del comercio electrónico ruso, también en Zelenodolsk.

Según el Ministerio de Defensa ruso, durante la última noche las defensas antiaéreas derribaron 371 drones ucranianos de ala fija sobre 10 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov. EFE