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Reental cierra una ronda de inversión de 1,4 millones con el inversor de Anthropic y Monte Bianco Naif

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Reental, 'fintech' especializada en inversión inmobiliaria tokenizada, ha levantado una ronda de financiación de 1,7 millones de dólares (1,4 millones de euros) con Akka, el inversor de Perplexity y Anthropic, Monte Bianco Naif, Arzalejos Real Estate, Rufinaz y Waycapital Limited.

La entrada de Monte Bianco Naif sicav PLC en el capital de Reental supone la incorporación de un socio institucional con experiencia directa en real estate, deuda respaldada por activos, 'private equity' y Web3, según informó la compañía en un comunicado.

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La firma prevé dedicar la inversión al desarrollo operativo de la organización y a incorporar nuevo talento en la compañía que ayude a ampliar el negocio a nivel nacional e internacional para democratizar el acceso a la inversión inmobiliaria tokenizada a nuevos clientes.

"Esta ronda financia y confirma una idea y filosofía central: democratizar el acceso a la inversión inmobiliaria, aprovechando las capacidades que nos proporciona la tecnología blockchain y la tokenización de activos del mundo real (RWA), es el camino correcto de presente y de futuro", señaló el cofundador y consejero delegado de Reental, Eric Sánchez.

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