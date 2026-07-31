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BP lanza el proceso para explorar la venta de su negocio del mar del Norte

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BP ha dado comienzo este viernes al proceso para comercializar su negocio en el mar del Norte con miras a una posible venta en el marco de la revisión de la cartera de la petrolera británica.

La compañía ha subrayado que esta decisión refleja su enfoque riguroso en la asignación de capital, con el objetivo de crear una empresa más simple, sólida y valiosa.

"El Reino Unido ha sido nuestro hogar durante más de 100 años y seguirá desempeñando un papel fundamental en nuestro futuro", ha asegurado la consejera delegada de BP, Meg O'Neill, subrayando que el mar del Norte sigue siendo esencial para el sistema energético del país.

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Sin embargo, la ejecutiva ha defendido que, a medida que BP optimiza su cartera y dirige el capital hacia oportunidades de mayor valor, considera que su negocio en el mar del Norte estará mejor posicionado como parte de otra compañía. "Buscamos una solución que reconozca ese valor", ha resumido.

En cualquier caso, BP mantiene su compromiso de operar el negocio de forma segura y fiable durante todo este proceso, al tiempo que continúa prestando servicios a sus clientes, socios y partes interesadas.

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