Condenado en EEUU a 15 años de prisión el padre del autor del tiroteo en un instituto de Georgia

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Un tribunal de Estados Unidos ha condenado a 15 años de prisión al padre del autor del tiroteo que tuvo lugar en septiembre de 2024 en un instituto de la ciudad de Winder, en el estado de Georgia, donde el adolescente de 14 años mató a cuatro personas tras abrir fuego en el Instituto Apalachee.

El progenitor, identificado como Colin Gray, ha sido hallado culpable de haber "permitido de forma consciente" que el menor de edad tuviera un arma en su poder, en un juicio en el que muchas de las víctimas han tenido que testificar por lo sucedido.

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Las familias de las víctimas habían instado al juez a cargo del caso, Nicholas Primm, a imponer la pena máxima en su contra, si bien los abogados de la defensa venían argumentando que Gray había buscado tratamiento pscológico para su hijo en el pasado, según informaciones de la cadena CBS.

El juez ha impuesto así una pena de 15 años de prisión tras ordenar que la mayor parte de las condenas de Gray se cumplan de forma simultánea en vez de sumarse y después de que la Fiscalía solicitara 80 años de cárcel en su contra.

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"Es evidente que usted falló como padre", ha afirmado el juez. "No le proporcionó terapia psicológica cuando era obvio que la necesitaba. Ninguno de esos fallos le ayudó, pero no son la razón de su condena. Fue condenado porque las señales de alerta eran cada vez más claras y usted no le brindó ayuda", ha afirmado.

Las investigaciones e interrogatorios realizados durante los últimos meses habían revelado que Gray compró en diciembre de 2023 un arma a su hijo, Colt Gray, como regalo de Navidad, la cual acabó utilizando durante el tiroteo.

Gray irrumpió armado con un fusil semiautomático AR-15 en el Instituto Apalachee, donde mató a cuatro personas --dos estudiantes y dos docentes-- e hirió a nueve personas más.

En 2024, Estados Unidos sufrió 385 grandes tiroteos --aquellos en los que al menos cuatro víctimas sufren disparos--, según Gun Violence Archive, una organización que cataloga este tipo de incidentes en el país.