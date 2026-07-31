La crisis migratoria entre España y Marruecos tensiona la Operación Paso del Estrecho

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Redacción Internacional, 31 jul (EFE).- La Operación Paso del Estrecho (OPE), un programa para facilitar el tránsito de viajeros desde Europa hacia el norte de África en verano, afronta este viernes una jornada de especial dificultad como consecuencia de la actual crisis migratoria entre España y Marruecos, en plena temporada alta vacacional.

Miles de personas, comenzaron a regresar este viernes a Marruecos tras la entrada masiva este jueves a la ciudad española de Ceuta, en el norte de África, donde ha habido enfrentamientos entre la policía y grupos incontrolados de jóvenes, mientras en la otra ciudad española norteafricana, Melilla, continúa cerrado el paso fronterizo de Beni-Enzar (el único operativo entre ambos países en esa ciudad).

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La situación coincide con el incremento del tráfico en los puertos epañoles de Algeciras y Tarifa, principales puntos de embarque hacia el norte de África.

La OPE es el dispositivo especial que coordinan cada verano España y otros países para facilitar el tránsito de millones de pasajeros y vehículos, en su mayoría ciudadanos magrebíes residentes en Europa, que cruzan el Estrecho de Gibraltar para pasar las vacaciones en sus países de origen, principalmente Marruecos.

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El operativo, considerado uno de los mayores movimientos migratorios estacionales del mundo, implica la coordinación de puertos, navieras, fuerzas y cuerpos de seguridad, protección civil, servicios sanitarios y administraciones públicas para garantizar la fluidez del tráfico y la atención a los viajeros.

Puesta en marcha de forma organizada en 1986, nació para dar respuesta al creciente tránsito estival de viajeros entre Europa y el norte de África, que en sus primeros años provocaba largas esperas y problemas de organización, asistencia y orden público.

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La mejora de la coordinación entre las administraciones, los puertos y los servicios sanitarios y sociales ha permitido con el tiempo el consolidar el dispositivo, reduciendo significativamente los tiempos de espera y limitando las incidencias a jornadas puntuales de mayor afluencia.

Tras el parón de la pandemia por la COVI-19, la OPE ha experimentado un aumento progresivo del número de viajeros y vehículos. En 2023 alcanzó cifras históricas con 3,2 millones de pasajeros y más de 775.000 vehículos, una tendencia que continuó en 2024 y 2025, cuando se registró un nuevo récord con 3,48 millones de pasajeros y 857.851 vehículos.

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Desde el comienzo del dispositivo, el pasado 15 de junio, han transitado por los puertos españoles 1.168.480 pasajeros y más de 290.000 vehículos, con un descenso del 4,1 % y del 3,4 %, respectivamente, respecto al mismo periodo del año anterior.

La campaña, que finalizará el 15 de septiembre, incorpora este año el Sistema Europeo de Entrada y Salida (EES), basado en controles automatizados, y el Ministerio español del Interior confía en superar el récord de 3,5 millones de viajeros y más de 800.000 vehículos alcanzado en 2025.

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bfg-doc/ep