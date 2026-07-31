Paula Echevarría, rota en el último adiós a su padre: las imágenes más duras de su despedida

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Paula Echevarría atraviesa uno de los momentos más duros de su vida tras el fallecimiento de su padre, Luis Ángel Echevarría Muñiz, ocurrido el pasado 30 de julio en Gijón a los 76 años. La actriz ha reaparecido este viernes en la capilla ardiente, instalada en el Tanatorio de Candás (Asturias), donde ha acudido para despedirse del hombre que siempre definió como uno de los pilares fundamentales de su vida.

Las imágenes captadas en el Tanatorio de Candás, donde ha quedado instalada la capilla ardiente, reflejan con crudeza el profundo dolor que está viviendo. Una Paula completamente rota, sin maquillaje, con visibles ojeras y un pañuelo en la mano, salió durante unos instantes a recibir a algunas de las personas que acudían a trasladar sus condolencias a la familia. La intérprete no ha podido ocultar la enorme tristeza que la invade en estos momentos, dejando una de las estampas más conmovedoras de su trayectoria pública. Vestida de riguroso luto y visiblemente afectada, Paula ha tratado de mantener la compostura mientras agradecía el cariño de quienes se acercaban a despedir a su padre.

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El funeral se celebrará este viernes 31 de julio a las 17:00 horas en la iglesia parroquial de San Félix de Candás, tras lo cual sus restos serán incinerados en el Tanatorio de Avilés. Familiares, amigos y vecinos han querido acompañar a los Echevarría en una despedida marcada por el recogimiento y el respeto.

Luis Ángel Echevarría trabajó durante años como soldador y posteriormente como maquinista ferroviario en FEVE, y era una persona muy querida en su entorno. Además de Paula, deja a su hijo Luis Manuel y a varios nietos, entre ellos Daniella y el pequeño Miguel, el hijo que la actriz tiene con Miguel Torres.

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Hace apenas unos meses, con motivo del Día del Padre, Paula compartía una emotiva publicación en la que definía a su padre como "su mayor admirador y a quien más admiraba", unas palabras que hoy cobran un significado especialmente desgarrador. La actriz afronta ahora una pérdida irreparable, arropada por los suyos y refugiada en la intimidad familiar en uno de los momentos más difíciles de su vida.