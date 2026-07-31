La minera Vale gana 2.845 millones de euros en el primer semestre, un 6,9% menos, aunque mejora previsiones

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La minera brasileña Vale obtuvo un beneficio neto atribuido de 3.268 millones de dólares (2.845 millones de euros) en el primer semestre de 2026, equivalente a un retroceso del 6,9% respecto de lo contabilizado durante el mismo periodo del año anterior.

Los ingresos netos se situaron en los 19.756 millones de dólares (17.197 millones de euros), un 16,7% más, de los que 14.763 millones de dólares (12.851 millones de euros) procedieron de la división de hierro y 4.993 millones de dólares (4.346 millones de euros) de la productora de metales varios, como el cobre, níquel y oro.

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Después, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado creció un 15,5%, hasta los 7.506 millones de dólares (6.534 millones de euros).

En paralelo, la deuda neta repuntó un 8,4%, hasta los 13.173 millones de dólares (11.467 millones de euros), y el sumatorio de costes totales hizo lo propio en un 16,1% para alcanzar los 15.226 millones de dólares (13.254 millones de euros).

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Ya solo en el segundo trimestre, Vale se embolsó unas ganancias de 1.375 millones de dólares (1.197 millones de euros) y registró una facturación de 10.498 millones de dólares (9.138 millones de euros), un 35% menos y un 19,2% más, respectivamente.

"Hemos obtenido unos sólidos resultados interanuales en todas nuestras líneas de negocio: la producción de mineral de hierro ha alcanzado su nivel más alto en un segundo trimestre desde 2018 y la de cobre su mejor segundo trimestre en nueve años", ha afirmado el consejero delegado de Vale, Gustavo Pimenta.

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"Nuestro sólido Ebitda y nuestra generación de flujo de caja demuestran la fortaleza y la resiliencia de Vale en un entorno global dinámico", ha añadido.

PREVISIONES, DIVIDENDO Y CAMBIOS DEL CONSEJO

Vale ha mejorado sus previsiones de producción de cobre para 2026 al rango de 360.000 a 380.000 toneladas y la de níquel a entre 185.000 y 200.000 toneladas, esto es 10.000 toneladas más para la franja baja de cada horquilla frente a las estimaciones anteriores.

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El consejo de administración de Vale ha aprobado una distribución total de capital de 2,030721898 reales (0,35 euros) por acción, de los que 1,568705805 reales (0,27 euros) se pagarán con títulos y otros 0,462016093 reales (0,08 euros) en forma de dividendo.

El abono de los mismos se realizará el 2 de septiembre a los tenedores que figuren como tal al cierre de la Bolsa el 11 de agosto. Asimismo, se lanzará un programa de recompra por un máximo de 100 millones de acciones equivalentes al 2,3% del capital social.

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La multinacional ha comunicado, también, que el miembro de su órgano rector Reinaldo Duarte Castanheira Filho ha sido elegido nuevo vicepresidente del consejo, mientras que Wilfred Theodoor Bruijn, consejero independiente, pasará a ser director jefe independendiente.