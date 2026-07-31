Ya son 43 los cadáveres recuperados en la costa de Ceuta

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Ceuta/Madrid, 31 jul (EFE).- El número de cadáveres encontrados en las últimas horas en la costa de la ciudad española de Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos asciende ya a 43, informaron a EFE fuentes policiales.

Ceuta/Madrid, 31 jul (EFE).- El número de cadáveres encontrados en las últimas horas en la costa de la ciudad española de Ceuta, en el norte de África, tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos asciende a 34, informaron a EFE fuentes policiales.

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Las Fuerzas de Seguridad y los servicios de emergencia siguen localizando cuerpos de los miles de personas que se lanzaron al mar desde las costas marroquíes de Castillejos para intentar alcanzar la costa ceutí a nado.

No se descarta que la cifra de fallecidos continúe aumentando conforme pasan las horas debido a la gran cantidad de personas que intentaron entrar a Ceuta.

La crisis comenzó a principios de esta semana con la llegada a nado de jóvenes desde territorio marroquí a Ceuta, una pequeña ciudad española ubicada en el continente africano, y desembocó el jueves en una entrada masiva e irregular de personas que cruzaron a pie un espigón que marca la frontera entre España y Marruecos.

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Se trata de la crisis migratoria entre ambos países más grave desde 2021 y está generando multitud de reacciones a nivel europeo, de países como Italia y Finlandia que abogan por excluir a España del espacio Schengen por la situación migratoria.

Con estos 34 fallecidos se eleva a 64 el número de migrantes que han muerto este año intentando entrar a nado en Ceuta.

Sólo en el mes de julio han sido 45 las personas que han fallecido ahogadas cuando trataban de acceder a la ciudad.

La cantidad de fallecidos en estos meses de 2026 supera las 46 víctimas mortales registradas en todo 2025, que fue el año más dramático en este tipo de sucesos.