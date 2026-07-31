Israel dice que ha destruido varios túneles desde donde operaba Hizbulá en el Líbano

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Jerusalén, 31 jul (EFE).- El Ejército israelí confirmó, la madrugada de este viernes, la destrucción parcial de una red de túneles de Hizbulá presuntamente creada a lo largo de dos décadas y localizada bajo la cordillera de Beaufort, en el sur del Líbano.

Según el comunicado castrense, estos túneles servían como centro de mando desde donde la milicia pro-iraní supervisaba los ataques y el combate de sus milicianos.

El Ejército confirmó que había desmantelado uno de estos túneles el pasado 13 de julio, y dijo que anoche destruyeron "una parte significativa de la red" en el área de Beaufort.

"Durante la guerra, decenas de drones, artefactos explosivos y misiles antitanque fueron lanzados desde esta infraestructura", añade el texto, que detalla que en las últimas semanas los soldados israelíes habían completado su despliegue en la zona de Beaufort Ridge "manteniendo el control operativo de la red de túneles".

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Según otro comunicado conjunto del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, Israel Katz, los túneles fueron dinamitados con unas 700 toneladas de explosivos, parte de una "operación sistemática" para destruir toda la infraestructura de Hizbulá en el sur del Líbano.

Israel y Líbano celebrarán del 4 al 6 de agosto en Roma una nueva ronda de conversaciones lideradas por Estados Unidos, con el objetivo de avanzar en la implementación del marco de seguridad firmado en junio, consolidar la retirada de las tropas israelíes y su reemplazo por el Ejército libanés. EFE

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