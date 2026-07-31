Irán reivindica ataques contra una base aérea en Kuwait

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El Ejército de Irán ha asegurado haber lanzado un ataque con drones, en la noche de este jueves, contra la base aérea Ahmed Al Jaber en Kuwait, que alberga fuerzas militares estadounidenses, en represalia por la última oleada de ataques perpetrados por las tropas estadounidenses contra la República Islámica.

Concretamente, la fuerza castrense ha reivindicado ataques contra el hangar de aviones de combate, los sistemas de comunicación por satélite y depósitos de equipamiento del Ejército estadounidense, sitos en la referida base ubicada en territorio kuwaití, según ha precisado en un comunicado recogido por la agencia de noticias Tasnim, próxima a la Guardia Revolucionaria.

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"La base Ahmed Al Jaber de Kuwait ha desempeñado un papel fundamental en las operaciones aéreas y de vigilancia de Estados Unidos y, más allá de su función operativa, se considera uno de los centros neurálgicos del apoyo aéreo para el Ejército terrorista estadounidense", agrega el texto que asevera que "los crímenes, las sanciones y las amenazas hacen que Irán está más unido y cohesionado en su defensa".

La autoridad militar iraní ha justificado estos ataques, refiriéndose a ellos como una "respuesta" a las "recientes agresiones del Ejército terrorista estadounidense" contra el país y, en concreto, por el "bárbaro ataque perpetrado contra una vivienda de la isla de Qeshm", en pleno estrecho de Ormuz, el cual se saldó, en la víspera, con al menos tres muertos y dos heridos.

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Sobre dicho ataque se ha pronunciado horas antes el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, quien en un mensaje en redes sociales ha aseverado que "los estadounidenses se han acostumbrado a compensar las derrotas que sufren en el campo de batalla derramando la sangre de inocentes". Seguidamente, ha avanzado que "pagarán por ello".

"Estados Unidos se mancha las manos con un nuevo crimen cada día. El ataque terrorista contra viviendas civiles en la isla de Qeshm es una continuación de los crímenes cometidos en Minab y Larestán", ha sostenido Qalibaf.