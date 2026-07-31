El brent prosigue la caída, cede más del 2 % y el barril se encuentra en 87 dólares

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Madrid, 31 jul (EFE).- El barril de brent cae antes de la apertura de los mercados europeos más del 2 %, y el barril se encuentra en 87 dólares siguiendo la tendencia bajista de ayer tras anunciarse la creación de una coalición internacional que proteja el transporte marítimo en el mar Rojo.

El precio del barril de brent para entrega en septiembre baja un 2,12 %, y se sitúa en 87,6 dólares, después de que ayer terminara con una caída del 1,88 %, en 89,03 dólares, en el mercado de futuros de Londres.

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El west texas intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., también baja, un 2,42 %, hasta los 81,57 dólares el barril, tras cerrar ayer con un descenso del 1,03 %, hasta los 83,59 dólares por barril.

Arabia Saudí anunció ayer la creación de la Alianza Multinacional de Defensa Marítima, una coalición internacional que se encargará de garantizar la seguridad en las rutas comerciales y de suministro energético en el mar Rojo, en medio de los ataques de grupos aliados de Irán contra la navegación en esta vía.

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El Ministerio de Defensa saudí dijo en un comunicado que la alianza, que tendrá sede en Arabia Saudí, fue establecida en una reunión de jefes de Estado Mayor y representantes de 43 países, además de la Unión Europea (UE), para "reforzar la seguridad marítima" en el mar Rojo, el golfo de Aden y el estrecho de Bab al Mandeb.

Asimismo, el acuerdo de desarme de Hamás alcanzado por la Junta de Paz de Gaza y anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abre un nuevo horizonte de diálogo e incertidumbre para el enquistado conflicto entre Israel y Palestina, mientras los bombardeos continúan.

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Los ataques entre Washington y Teherán se reactivaron esta semana, a pesar de que Trump había adelantado que suspendería el fuego debido a nuevos acercamientos con la República Islámica en busca de alcanzar un nuevo acuerdo de paz. EFE