IAG ganó un 20,6% menos en el primer semestre por el impacto del combustible, hasta los 1.033 millones

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IAG registró un beneficio después de impuestos de 1.033 millones de euros en el primer semestre, un 20,6% menos que el mismo periodo de un año antes, limitado por el impacto del alza de los precios del combustible como consecuencia del conflicto militar de Oriente Próximo, según ha notificado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La cobertura del queroseno en el grupo es del 70% para lo que resta de año, manteniéndose sin cambios. Según la curva de combustible a fecha de 27 de julio de 2026, el coste de combustible alcanzaría aproximadamente 8.600 millones de euros, lo que supone 300 millones de euros menos que los previstos a finales de junio y 400 millones de euros menos con respecto a mayo.

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Desde el grupo ha destacado que se ha recuperado aproximadamente el 60% del aumento del coste del combustible gracias al crecimiento de los ingresos y a las medidas de reducción de costes, en consonancia con nuestras previsiones.

De vuelta con resultados, el 'holding' aeronáutico ingresó 16.064 millones de euros, un 1% más, de los que 14.082 millones provenían por ingresos del pasaje, mientras que el beneficio de explotación fue de 1.608 millones, lo que representa un descenso del 14,4% con respecto a un año antes.

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Además, las aerolíneas del grupo --British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus y Level-- transportaron a 58 millones de pasajeros entre enero y junio, un 0,2% más, mientras que la ocupación se mantuvo estable, con un leve aumento del 0,9%.

En palabras de su consejero delegado, Luis Gallego, la compañía se encuentra bien posicionada para hacer frente a las adversidades a corto plazo gracias a una cartera diversificada de marcas de "primer nivel" en mercados grandes y atractivos y "márgenes líderes en el sector".

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En este escenario, IAG ha señalado que la capacidad se mantendrá estable en 2026 con respecto a 2025, con una previsión fuerte de viajes en toda la red. Las reservas para la segunda mitad del año se sitúan actualmente en torno al 57 %, y los ingresos previstos se sitúan en consonancia con el año anterior.