Andrea Duro y Valeria Mazza, entre los famosos que no quisieron perderse el concierto de Ozuna en Starlite

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Starlite Occident Marbella volvió a convertirse en uno de los grandes epicentros del verano con el concierto de Ozuna, que eligió la cantera de Nagüeles para ofrecer la última fecha de su gira europea antes de continuar su recorrido por Latinoamérica y Estados Unidos. El artista puertorriqueño protagonizó una actuación cargada de ritmo, emoción y cercanía con el público, al que no dejó de dirigirse durante toda la noche. "Aquí en Starlite Occident me siento en casa y eso es un problema, porque me quiero quedar", confesó entre canción y canción, arrancando los aplausos de los asistentes. Incluso, lejos de cualquier superstición, el cantante sorprendió al subir al escenario vestido de amarillo.

Uno de los momentos más conmovedores de la velada llegó cuando Ozuna bajó del escenario para besar y abrazar personalmente a varias personas de la zona reservada para personas con movilidad reducida. "A ustedes, especialmente, les mando un beso y un abrazo. Les amo mucho", les dijo, emocionando tanto al público como a los invitados que seguían el concierto desde las distintas zonas del recinto.

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Entre los rostros conocidos que no quisieron perderse la actuación destacaron Andrea Duro, Valeria Mazza, Estefanía Luyk, Fernando Sanz, Ingrid Asensio y Manuel Cortés, que disfrutaron de una noche en la que el reguetón internacional se mezcló con el ambiente exclusivo de Starlite. Andrea Duro confesó que este verano apenas podrá descansar debido a sus compromisos profesionales. "Tengo unos días por aquí, vuelvo a Madrid, me voy una semanita raspadísima y luego ya me pongo a rodar una peli. O sea, que trabajar", explicó la actriz. Por su parte, Valeria Mazza acudió acompañada de su hija Taina Gravier, que recientemente ha cumplido 18 años, y se mostró feliz por poder compartir este tipo de planes con ella. "Vengo con mi hija* ya tiene 18 y está muy entusiasmada con el concierto de hoy. Venimos con muchas ganas de pasarlo bien y de bailar", comentó la modelo argentina.

Estefanía Luyk aseguró que está disfrutando de un verano muy familiar en Marbella y que suele acudir con frecuencia a Starlite junto a sus hijos, un lugar que, según dijo, les encanta a todos. Manuel Cortés también destacó la oportunidad de ver por fin a Ozuna en directo: "Es un género diferente a lo que suelo escuchar, pero considero que es uno de los artistas con más cualidades dentro de su estilo", afirmó. Ingrid Asensio y Fernando Sanz, por su parte, aprovecharon la noche para disfrutar en familia junto a sus hijas y sus nietas. Una velada en la que música, verano y celebridades volvieron a darse la mano en uno de los escenarios más emblemáticos de la Costa del Sol.

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