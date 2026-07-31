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Grupos de migrantes que entraron irregularmente a España comienzan a regresar a Marruecos

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Ceuta (España), 31 jul (EFE).- Centenares de migrantes que en las últimas horas habían accedido de forma irregular a la ciudad norteafricana española de Ceuta comenzaron este viernes a regresar a Marruecos por el mismo punto por el que entraron, el espigón fronterizo que separa la urbe autónoma del país vecino, según pudo comprobar EFE.

De forma paralela, continúan entrando en la ciudad pequeños grupos de personas por ese mismo lugar, cruzándose en su camino con los que abandonan Ceuta en dirección a Marruecos.

Cientos de personas protagonizaron en la madrugada de este viernes violentos enfrentamientos en los perímetros fronterizos durante su intento de acceder desde Marruecos a Ceuta, adonde viaja hoy el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y a la también ciudad autónoma española de Melilla. EFE

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