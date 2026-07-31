El Supremo autoriza una segunda investigación al hijo de Lula por tráfico de influencias

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São Paulo, 31 jul (EFE).- Un juez de la Corte Suprema de Brasil autorizó la apertura de una segunda investigación por tráfico de influencias contra Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha e hijo mayor del actual jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, informaron este viernes medios locales.

El magistrado André Mendonça permitió a la Policía Federal indagar si el primogénito de Lula usó su influencia en negocios relacionados con la empresa pública Dataprev, responsable de administrar los datos del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), epicentro de otro escándalo de corrupción.

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Mendonça ya autorizó en la víspera una primera investigación contra Lulinha, también por supuesto tráfico de influencias, pero en ese caso se sospecha de gestiones con el Ministerio de Salud para la comercialización de cannabis medicinal.

Esta segunda pesquisa trata sobre la conexión de Lulinha, residente en España, con Cleber Ribas de Oliveira, un empresario del sector tecnológico interesado en cerrar un acuerdo con Dataprev, según publicó el diario O Estado de S. Paulo.

De acuerdo con el periódico, las autoridades tienen indicios de que "ese empresario pagó al menos un viaje de Lulinha y que, a cambio, obtuvo negocios con el Gobierno federal".

Estas dos investigaciones contra el hijo mayor de Lula se producen en vísperas del arranque oficial de la campaña para las elecciones presidenciales de octubre, en las que el dirigente progresista buscará un cuarto mandato no consecutivo.

Según los últimos sondeos, Lula parte como favorito para esos comicios por delante del senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del ex jefe de Estado Jair Bolsonaro (2019-2022), este último preso por intento de golpe de Estado.

Ya cuando Mendonça, nominado para el Supremo en 2021 por el entonces presidente Jair Bolsonaro, avaló la apertura de la primera investigación, Marco Aurélio de Carvalho, abogado de Lulinha, la desacreditó al tildarla de "prospectiva".

Por su parte, Lula aseguró el jueves que su hijo no gozará de "ningún privilegio" durante el curso de las investigaciones y que será tratado como "el hijo de cualquier persona".

"Si es juzgado, vendrá aquí (a Brasil). No va a esconderse (...) Va a tener que probar que es inocente. Va a tener que probarlo. Y si es culpable, va a tener que pagar como todo el mundo paga cuando se equivoca", indicó el líder del Partido de los Trabajadores (PT). EFE

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