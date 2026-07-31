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El flujo de personas entrando a Ceuta desde Marruecos continúa a primera hora de la mañana

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Numerosas personas seguían entrando en Ceuta desde Marruecos a primera hora de esta mañana después de una madrugada en la que la afluencia por la zona fronteriza no ha cesado, según ha podido comprobar Europa Press.

Miles de inmigrantes han accedido desde este jueves a la ciudad autónoma a nado y también a pie bordeando el espigón que separa de Marruecos la ciudad autónoma. Fuentes policiales precisan que son más de 20.000 las personas que habrían entrado a España.

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Interior anunció que había acordado con Marruecos la devolución "lo antes posible" de "todos" los migrantes que habían entrado ilegalmente a Ceuta. Mientras, efectivos militares han sido desplegados en la frontera junto a la Guardia Civil y también para garantizar la seguridad en el conjunto de la ciudad autónoma.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplaza a Ceuta este viernes, 31 de julio, acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para abordar la crisis migratoria desatada en la ciudad autónoma con la entrada sin control de miles de personas desde Marruecos.

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