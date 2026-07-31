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El embajador de Israel ante la ONU afea la política migratoria de España en plena crisis migratoria en Ceuta

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El embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, ha arremetido este viernes contra la política migratoria del Gobierno de España, a propósito de la crisis migratoria en Ceuta desatada por la entrada masiva de personas a través de la frontera con Marruecos, al tiempo que ha instado a Madrid a explicar "por qué sigue manteniendo enclaves coloniales en África".

"España, que nunca pierde la oportunidad de dar lecciones a Israel, ha declarado el estado de emergencia en Ceuta, tras la crisis provocada por su política de inmigración", ha manifestado Danon en un mensaje en redes sociales, pese a que no ha tenido lugar tal declaración.

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El propio Gobierno español ha aclarado este jueves que no es posible aplicar la declaración de la emergencia nacional ante la situación migratoria en Ceuta, dado que la normativa estatal de protección civil no contempla los flujos migratorios como un riesgo del Sistema Nacional de Protección Civil.

A renglón seguido, el diplomático ha instado al Ejecutivo español a "explicar al mundo por qué sigue manteniendo enclaves coloniales en África", en lugar de "seguir dando lecciones" a su país.

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