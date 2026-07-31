Detenido un hombre por apuñalar a otro en Ciempozuelos y dejarlo en parada cardiorrespiratoria

Guardar

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un apuñalamiento ocurrido el pasado 12 de julio en una vivienda de Ciempozuelos, donde la víctima sufrió heridas por arma blanca en el muslo y el glúteo que le provocaron una parada cardiorrespiratoria, revertida gracias a la intervención conjunta de la Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil.

Según ha informado este viernes la Benemérita en un comunicado, los hechos se produjeron tras una discusión entre dos varones que se encontraban en el domicilio de uno de ellos. Uno de los implicados apuñaló presuntamente al otro y huyó del lugar antes de la llegada de los agentes.

PUBLICIDAD

Al acceder a la vivienda, los guardias civiles localizaron a la víctima tendida en el suelo del cuarto de baño, rodeada de abundante sangre, sin signos vitales y en parada cardiorrespiratoria. Ante la gravedad de la situación, efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar, que mantuvieron durante varios minutos hasta conseguir recuperar sus constantes vitales y evitar su fallecimiento.

Una vez estabilizado, el herido fue evacuado a un centro hospitalario, donde ingresó con pronóstico grave.

La investigación permitió identificar y localizar posteriormente al presunto agresor, que fue detenido y puesto a disposición judicial. La autoridad judicial ha decretado medidas cautelares para el arrestado.