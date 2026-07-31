Chile y Venezuela acuerdan la reactivación de sus relaciones consulares

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Las autoridades de Chile y Venezuela han anunciado este jueves el "inicio" de una hoja de ruta en aras de la "normalización progresiva" de sus relaciones, algo comenzará con la reactivación de sus relaciones consulares.

Lo han hecho en un comunicado conjunto en el cual han fijado como "paso inicial" hacia la "reanudación plena de los vínculos bilaterales" la reactivación de sus relaciones consulares. Todo ello, han agregado, en pro de "asegurar la protección y servicios consulares" en favor de sus respectivos connacionales.

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"A partir de hoy, Chile y Venezuela comienzan una nueva etapa que nos va a permitir avanzar en tremendos desafíos que tenemos como países en un mismo continente. Desafíos que hablan de seguridad, de migración y de desarrollo económico", ha destacado el presidente chileno, José Antonio Kast, en rueda de prensa.

En esa misma comparecencia, también ha intervenido el ministro de Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, quien ha explicado que han transcurrido "meses de conversaciones" desde el inicio de las mismas el pasado 11 de marzo "por encargo del presidente Kast".

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"Esta es una buena noticia para ambos países porque permitirá que los 700.000 venezolanos que se encuentran en Chile podrán empezar a recibir la asistencia consular. Lo mismo para los cerca de 25.000 chilenos que viven en ese país", ha anotado Mackenna.