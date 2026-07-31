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Fallece el exfutbolista colombiano Bismar Córdoba a los 33 años por un cáncer

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Bogotá, 30 jul (EFE).- El exfutbolista colombiano Bismar Córdoba, que militó en Deportes Tolima y Once Caldas, falleció el miércoles en el municipio de Apartadó a los 33 años de edad, tras padecer cáncer, informaron este jueves autoridades deportivas.

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), que organiza los torneos profesionales del país, lamentó "profundamente el fallecimiento de Bismar Córdoba", a quien recordó por haberse formado en el Envigado y jugar en Bogotá, Leones, Jaguares de Córdoba, Deportes Tolima y Once Caldas.

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"Su fallecimiento, a los 33 años, enluta a la familia del fútbol colombiano, que hoy recuerda a un deportista que enfrentó con valentía una difícil enfermedad y dejó una huella en cada una de las instituciones que representó", añadió el organismo.

El Tolima, por su parte, se unió "al duelo por el fallecimiento de Bismar Córdoba", que militó en el club en las temporadas de 2017 y 2018.

"Expresamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y allegados", afirmó el equipo de Ibagué. EFE

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