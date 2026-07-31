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The Home Depot anuncia una reestructuración organizativa para ofrecer una experiencia del cliente más fluida, impulsar el crecimiento y ganar participación de mercado

PR Newswire

ATLANTA, 30 de julio de 2026

ATLANTA, 30 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- The Home Depot, la mayor cadena minorista de mejoras para el hogar del mundo, anunció hoy cambios en las responsabilidades de su equipo directivo para acelerar la innovación y aumentar su participación en un mercado total direccionable amplio y fragmentado, valorado en 1,2 billones de dólares.

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«Para aumentar nuestra participación en esta enorme oportunidad, nuestro enfoque es claro: fortalecer nuestro negocio principal y nuestra cultura, ofrecer una experiencia integrada y sin fricciones, y consolidar nuestro liderazgo en el segmento profesional», afirmó Ted Decker, presidente del directorio, presidente y director ejecutivo (CEO) de The Home Depot. «Estamos reestructurando nuestra organización para respaldar aún más esta estrategia, impulsar una innovación más inteligente y ágil, y crear una experiencia de cliente más fluida tanto para los aficionados al bricolaje como para los profesionales».

Con estos cambios, la empresa ha unificado áreas clave de liderazgo que abarcan comercialización (merchandising), programas de fidelización, finanzas, el segmento profesional (Pro) y tecnología.

Negocio principal y cultura: Comercialización del negocio principal y de las marcas propias unificadas – Un elemento clave de la estrategia de la empresa es su compromiso con su negocio principal y su cultura para ofrecer la mejor experiencia al cliente en el sector de mejoras para el hogar. La experiencia del cliente comienza con ofrecer los productos adecuados al mejor valor, por lo que The Home Depot se enfoca en ser la principal referencia en productos para mejoras del hogar, brindando el mejor valor a sus clientes mediante una calidad inigualable y marcas innovadoras. Para mejorar la coordinación de los productos, la empresa integró al equipo responsable de sus marcas propias dentro de la organización de comercialización, dirigida por Billy Bastek, vicepresidente ejecutivo (EVP) de comercialización. La combinación de estrategias de comercialización de productos permite a la empresa llevar al mercado una mayor innovación con mayor rapidez.

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Experiencia integrada: Oferta unificada – Los programas de crédito y fidelización se han convertido, cada vez más, en una parte fundamental de la experiencia de compra integrada. The Home Depot está integrando sus equipos de experiencia del cliente, comercio electrónico, servicios financieros y fidelización en una organización unificada e interconectada, dirigida por Jordan Broggi, vicepresidente ejecutivo (EVP) de comercio minorista interconectado.

Al combinar estas capacidades, la empresa puede ofrecer a los clientes propuestas financieras más personalizadas y fluidas, así como experiencias de compra mejor adaptadas a sus necesidades, lo que fomenta una mayor fidelidad y satisfacción del cliente, independientemente de cómo elijan comprar. Esta orientación contribuye a garantizar que, a medida que evolucionan los hábitos de compra de los clientes, el ecosistema de The Home Depot evolucione con ellos, ofreciendo más valor, comodidad y coherencia desde el inicio hasta la finalización de cada proyecto.

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Gana el Pro: La Oficina de Aceleración Pro – El cliente Pro representa una oportunidad de mercado potencial total de aproximadamente 700 000 millones de dólares. Hoy en día, casi todo tipo de profesionales acuden a las tiendas «Pro» de The Home Depot, ya sean contratistas generales, profesionales especializados o responsables de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) que se encargan del mantenimiento de edificios de viviendas plurifamiliares. La empresa ha desarrollado un conjunto de capacidades sin igual gracias a inversiones propias y adquisiciones estratégicas. En la actualidad, la empresa gestiona un ecosistema Pro integral compuesto por más de 2.360 tiendas, 1.300 sucursales, 325 almacenes de atención al cliente y una flota de aproximadamente 16.000 vehículos de reparto.

Con el fin de impulsar su estrategia de crecimiento «Pro» en toda la empresa, The Home Depot está transformando su Oficina de Integración en la Oficina de Aceleración «Pro», dirigida por Richard McPhail, vicepresidente ejecutivo (EVP) y director financiero (CFO). Esta oficina se encargará de liderar la coordinación entre Home Depot Pro, HD Supply, SRS y Construction Resources con el fin de seguir desarrollando las capacidades comunes de la empresa, entre las que se incluyen una gestión mejorada de las relaciones con los clientes, un catálogo de productos compartido y un cumplimiento optimizado en todas sus unidades de negocio. En definitiva, la oficina contribuirá a garantizar que todas las áreas de la empresa trabajen en perfecta armonía en beneficio del profesional.

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La tecnología como motor del crecimiento: La innovación tecnológica respalda los tres pilares de la estrategia de crecimiento de The Home Depot. A principios de este año, la empresa nombró a Fran Bell vicepresidenta ejecutiva (EVP) y directora de tecnología (CTO), integrando la inteligencia artificial, la ciencia de datos, la gestión de productos, la experiencia de usuario y la tecnología en una organización unificada. Como parte de esta alineación continua, los equipos de tienda, cadena de suministro y tecnología de productos «Pro» pasarán a formar parte de la organización de Fran, lo que permitirá a la empresa lanzar nuevas tecnologías al mercado con mayor rapidez.

Acerca de The Home DepotThe Home Depot es la mayor cadena minorista de mejoras para el hogar del mundo. Al final del primer trimestre del ejercicio fiscal 2026, la empresa contaba con un total de 2.361 tiendas minoristas y más de 1.280 establecimientos SRS repartidos por los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias canadienses y México. La empresa cuenta con más de 470 000 empleados. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y la empresa está incluida en la media industrial Dow Jones y el índice 500 de Standard & Poor.

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Nota de advertenciasobre declaraciones prospectivas Todas las declaraciones incluidas en este comunicado que no sean de carácter histórico constituyen «declaraciones prospectivas», tal y como se definen en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas se basan en la información disponible actualmente y en las hipótesis, expectativas y previsiones actuales de The Home Depot (la «empresa») sobre acontecimientos futuros, y utilizan términos como «puede», «hará», «podría», «debería», «haría», «anticipar», «pretender», «estimar», «proyectar», «planificar», «creer», «esperar», «objetivo», «perspectivas», «potencial», «comprometerse» y «prever», o palabras de significado similar, o que hagan referencia a períodos de tiempo futuros. No constituyen garantías de resultados futuros y están sujetas a acontecimientos, riesgos e incertidumbres futuros —muchos de los cuales escapan al control de la empresa, dependen de las acciones de terceros o son desconocidos para la empresa—, así como a hipótesis que podrían resultar inexactas y que podrían dar lugar a que los resultados reales difieran sustancialmente. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los descritos en la sección «Factores de riesgo» y en otras partes del último Informe Anual presentado por la empresa mediante el formulario 10-K, así como los que se describen periódicamente en los informes presentados posteriormente ante la Comisión de Valores y Bolsa. La empresa recomienda revisar dichos documentos. Las declaraciones prospectivas son válidas únicamente en la fecha en que se formulan, y la empresa no se compromete a actualizarlas salvo en la medida en que lo exija la ley. No obstante, se recomienda que consulte cualquier otra información que la empresa publique sobre temas relacionados en sus presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) y en sus demás divulgaciones públicas.

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FUENTE The Home Depot