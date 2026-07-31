Arabia Saudí anuncia una coalición militar de defensa marítima con el apoyo de trece países

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Arabia Saudí ha presentado este pasado jueves su proyecto para constituir una coalición militar de defensa marítima con el respaldo de trece países, entre ellos Turquía, Egipto, Qatar o Bahréin para mejorar la protección de "las rutas marítimas internacionales y abordar las amenazas a la navegación marítima y el comercio global" en el estrecho de Bab al Mandeb, el mar Rojo y el golfo de Adén.

La llamada Alianza Multinacional de Defensa Marítima emerge de la reunión presencial y por vídeoconferencia celebrada ayer por el Ministerio de Defensa del Reino de Arabia Saudí entre los jefes de Estado Mayor de 43 países, representantes diplomáticos de medio centenar de países aliados de Riad y de la delegación de la Unión Europea en el reino árabe, en pleno repunte de las hostilidades entre Irán y Estados Unidos.

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Los participantes discutieron las crecientes amenazas a la seguridad marítima, incluidos los ataques a buques comerciales, buques cisterna de energía e infraestructura marítima, y los riesgos que representan para la seguridad de la navegación marítima, la estabilidad de las cadenas de suministro globales y la economía internacional, según ha explicado el Ministerio de Defensa saudí en su recuento de la reunión.

El estrecho de Bab al Mandeb tiene un carácter prioritario porque está bajo la amenaza de los hutíes de Yemen, férreos aliados de Irán. Teherán controla ahora mismo el estrecho de Ormuz mientras que Estados Unidos mantiene cerrado el perímetro del paso. Arabia Saudí ve imprescindible la creación de esta alianza marítima para disuadir a los hutíes, para garantizar la navegación en el mar Rojo entre sus costas y las de Sudán, Egipto, Yibuti y Somalia, así como el golfo de Adén que abarca las costas de Omán, Somalia, el sur de Yemen y el estado separatista somalí de Somalilandia.

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"El Reino de Arabia Saudí será el estado fundador y líder de la alianza y albergará su sede, lo que refleja la confianza internacional en el papel de liderazgo del Reino en la mejora de la seguridad marítima colectiva", ha destacado el Ministerio, que ha confirma la participación inicial de Kuwait, Bahrein, Qatar, Pakistán Turquía, Egipto, Jordania, el gobierno de Yemen reconicido por la comunidad internacional, Bangladesh, Nigeria, Sudán, Yibuti y Somalia.

Queda pendiente una siguiente fase, de momento sin fecha, para completar los procedimientos de fundación, incluida la finalización de la versión final de la carta de la coalición y sus documentos de referencia, así como formación de los marcos y equipos técnicos necesarios, en paralelo con completar los procedimientos nacionales para los países que deseen unirse.

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