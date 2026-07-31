El INGESA activa medidas especiales de refuerzo en la Atención Primaria y Especializada de Ceuta

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El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), en coordinación con la Delegación del Gobierno, ha activado un dispositivo especial de refuerzo en la Atención Primaria y Especializada de Ceuta para garantizar la atención sanitaria ante la llegada masiva de personas procedentes de Marruecos.

Según ha informado el Ministerio de Sanidad, del que depende el INGESA, estas medidas se mantendrán en un inicio hasta el próximo lunes, cuando se volverá a evaluar la situación. El Instituto ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la población ceutí y ha asegurado que la actividad asistencial habitual se mantiene en todos los niveles.

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En cuanto a los refuerzos en Atención Primaria, ha informado de que el Centro de Salud I (Recinto) mantiene su actividad habitual. El Centro de Salud II (Otero) estará abierto de 08.00 a 21.00 horas hasta el sábado, con refuerzos de médicos de familia y profesionales de enfermería en los turnos de tarde y, el sábado, también en turno de mañana.

El Centro de Salud III (Tarajal) permanecerá abierto también el domingo en horario de mañana y tarde, con importantes refuerzos de personal médico y de enfermería, especialmente el viernes, sábado y domingo.

Asimismo, se ha reforzado 24 horas el servicio 061 con tres Unidades Medicalizadas de Emergencia (UME); una de ellas estará destinada a la actividad ordinaria, una segunda se ubicará en zona de frontera/playa en coordinación con Cruz Roja Española y una tercera servirá de apoyo al servicio de Urgencias hospitalarias o al Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) según necesidades.

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El INGESA también ha reforzado la seguridad en los centros de salud para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones.

REFUERZOS EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA

En lo que respecta a la Atención Especializada, ha explicado que toda la actividad programada relativa a ingresos, quirófano, consultas externas y pruebas diagnósticas se mantiene "sin interrupciones".

El servicio de Urgencias se ha reforzado con dos facultativos y dos enfermeros adicionales hasta el lunes. Se incorpora un administrativo más en admisión 24 horas y se refuerza la presencia de celadores. El INGESA garantiza 10 enfermeros por turno en Urgencias y se ha reforzado la seguridad en el área.

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Estas medidas han sido activadas de forma inmediata para responder a la situación actual, aunque el INGESA ha precisado que su equipo directivo en Ceuta y en Madrid está realizando una evaluación constante de la situación y se emitirán nuevas instrucciones si lo requieren las circunstancias.

Si fuera necesario, el INGESA activará el Plan de Catástrofes Externas, con anexo específico para accidentes con múltiples víctimas.

El INGESA ha insistido en que la población puede continuar utilizando con normalidad todos los servicios sanitarios y, en caso de urgencia, ha recomendado contactar con el 061.