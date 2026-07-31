Exxon y Chevron disparan su beneficio en el segundo trimestre ante la crisis de Oriente Próximo

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Las petroleras estadounidenses ExxonMobil y Chevron han registrado fuertes incrementos de sus respectivas ganancias durante el segundo trimestre del año, cuando ambas compañías impulsaron de manera sustancial la producción de crudo en respuesta a la incertidumbre del mercado a raíz de la crisis energética desencadenada por la guerra en Oriente Próximo y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

En el caso de ExxonMobil, el beneficio neto atribuido contabilizado entre abril y junio aumentó un 105% interanual, hasta 14.525 millones de dólares (12.644 millones de euros), mientras que la cifra de negocio aumentó en el trimestre un 42,3%, hasta 116.017 millones de dólares (100.992 millones de euros).

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Asimismo, excluyendo las interrupciones en Oriente Próximo, la actividad de producción y exploración de la petrolera estadounidense "alcanzó su nivel más alto en más de dos décadas".

De este modo, en la primera mitad de 2026, la compañía se anotó un beneficio neto atribuido de 18.708 millones de dólares (16.285 millones de euros), un 26,4% más. Asimismo, los ingresos de ExxonMobil sumaron 201.155 millones de dólares (175.103 millones de euros), un 18% más.

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"El segundo trimestre estuvo marcado por las interrupciones, pero se definió por la ejecución", declaró Darren Woods, presidente y consejero delegado de ExxonMobil. "Los mercados fueron favorables, pero nuestro desempeño reflejó la solidez de la cartera y el modelo operativo que hemos desarrollado a lo largo de muchos años", añadió.

CHEVRON.

De su lado, en el segundo trimestre de 2026, Chevron logró multiplicar por casi cinco el beneficio del mismo periodo del año anterior, con 12.072 millones de dólares (10.509 millones de euros), un 385% más que entre abril y junio de 2025.

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De este modo, en la primera mitad del ejercicio, las ganancias de la petrolera estadounidense sumaron 14.282 millones de dólares (12.432 millones de euros), un 138% más que en el primer semestre del año anterior.

La cifra de negocio de Chevron hasta junio ascendió a 118.662 millones de dólares (103.294 millones de euros), un 27% más, incluyendo un incremento del 56,3% entre abril y junio, cuando sumó 70.055 millones de dólares (60.982 millones de euros), tras registrar una producción récord en Estados Unidos y elevar en un 20% el bombeo a nivel mundial.

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"Ante la incertidumbre geopolítica y la volatilidad del mercado, el equipo de Chevron sigue centrado en suministrar de forma segura la energía fiable que el mundo necesita", declaró Mike Wirth, presidente y CEO de Chevron, para quien el desempeño en el segundo trimestre reflejó una inversión disciplinada y una ejecución rigurosa "que impulsaron una producción récord en Estados Unidos, un volumen récord de procesamiento de crudo en nuestras refinerías estadounidenses y una fiabilidad excepcional en nuestros activos clave".