La Bolsa de México gana 1,22 %, en línea con mercados del mundo y sube a 67.290,4 unidades

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Ciudad de México, 30 jul (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) repuntó este jueves un 1,22 %, para acumular cuatro cierres positivos en las últimas cinco sesiones, y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) subió a 67.290,4 unidades, en una jornada de avances en la mayoría de los mercados en el mundo.

"El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global, impulsado por el desempeño del sector tecnológico, luego de que Microsoft publicara ayer, al cierre del mercado, resultados trimestrales mejores a los esperados", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.

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En México, indicó la experta, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una ganancia de 1,22 % para cerrar al alza en cuatro de las últimas cinco sesiones", su mayor avance diario desde el 25 de junio cuando ganó un 1,72 %.

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron las ganancias de las emisoras: Banregio (+3,56 %), Volaris (+3,54 %), Femsa (+3,39 %), Grupo México (+2,99%) e Industrias Peñoles (+2,36 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, señaló que con el movimiento de este jueves, el rendimiento del mercado mexicano en lo que va de julio es del +0,48 % y en lo que va de 2026 se ubica en +4,64 %.

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"Durante la sesión, 23 de las 35 principales emisoras que componen el índice terminaron en terreno positivo", añadió Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,51 % frente al dólar, al cotizar en 17,34 unidades por billete verde, frente a los 17,43 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 153,5 millones de títulos por un importe de 20.498 millones de pesos (unos 1.182 millones de dólares).

De las 728 firmas que cotizaron en la jornada, 368 terminaron con sus precios al alza, 334 tuvieron pérdidas y 26 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la productora de acero Grupo Simec (SIMEC B), con el 5,88 %; del banco BBVA (BBVA), con el 5,76 %, y de la concesionaria de infraestructura Promotora y Operadora de Infraestructura (PINFRA L), con el 5,12 %.

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En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la empresa de suministro y transporte de gas natural Esentia (ESENTIA II), con el –3,35 %; la firma Grupo Industrial Saltillo (GISSA A), con el -3,2 %, y del banco del Bajío (BBAJIO O), con el -2,2 %. EFE