Irak niega haber autorizado ataques dentro de su territorio tras los bombardeos de EEU y Arabia Saudí

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El Gobierno de Irak ha negado este jueves haber autorizado ataques dentro de su territorio, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya asegurado que los bombardeos perpetrados esta semana junto a Arabia Saudí contra territorio iraquí fueron coordinados con Bagdad.

El portavoz del Ejecutivo iraquí, Haider al Abudi, ha señalado en una entrevista emitida en la cadena Al Iraqiya News y recogida por la agencia de noticias estatal INA que el Gobierno del primer ministro, Alí al Zaidi, no ha dado su "consentimiento" para que se lleven a cabo ataques dentro del país.

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"El Gobierno recibió la noticia del ataque a las 2.50 de la madrugada, y el comandante en jefe (...) convocó inmediatamente una reunión con los mandos y responsables de seguridad para trazar los planes necesarios para hacer frente a sus repercusiones", ha declarado.

Abudi ha alegado además que los ataques, efectuados por Riad y Washignton contra varias provincias iraquíes, "coincidieron con el regreso del presidente del Consejo de Ministros desde Ankara, tras concluir una visita oficial a Turquía".

Así, ha asegurado que "el Gobierno no formará parte de la guerra, ni ha formado parte de ningún bando en el conflicto regional".

Sus declaraciones llegan después de que el presidente estadounidense haya afirmado que los ataques, dirigidos contra instalaciones de las milicias proiraníes Fuerzas de Movilización Popuar (FMP) en Irak y que se saldaron al menos 20 muertos, fueron coordinados con las autoridades iraquíes.

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