Agencias
Agregar Infobae enGoogle

Estabilizan frentes este y norte en Fermoselle (Zamora) que reduce peligrosidad aunque tiene cuatro sectores activos

Imagen 54EW5AQPSBGW5D63ARSK7BZJRI
Guardar

Los trabajos nocturnos en el incendio de Fermoselle (Zamora) han permitido reducir "sustancialmente su peligrosidad" con la estabilización de los dos frentes que más preocupaban, el norte y el este, si bien mantiene cuatro sectores activos y numerosos puntos calientes.

Según ha informado el jefe de servicio de medioambiente de la Junta en Zamora, Mariano Rodríguez Alonso, en declaraciones remitidas a Europa Press, los dos frentes más peligrosos se han estabilizado, "aunque hay numerosos puntos calientes y zonas muy complicadas".

PUBLICIDAD

Rodríguez Alonso ha indicado que todavía hay cuatro sectores activos en los frentes sur y oeste y que las previsiones meteorológicas para este jueves, segundo día de la cuarta ola de calor, son "muy malas", lo que no invita a un optimismo "a corto plazo"

"La peligrosidad sí se ha logrado reducir significativamente, pero el riesgo, insisto, es alto por rachas de viento muy largas que pueden complicar las cosas y no se prevé el que hoy se logre dominar totalmente el fuego", ha finalizado.

PUBLICIDAD

Las llamas se originaron sobre las 13.00 horas de ayer en esta localidad del Parque Natural de Arribes del Duero y ha obligado a evacuar una docena de municipios y cerca de un millar de personas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PIB francés se expandió un 0,2 % en el segundo trimestre tras el pinchazo en el primero

Infobae

Francia confía en mantener estabilizado el megaincendio de Gironda con la mejora del tiempo

Infobae

Zhongji debuta con bajadas del 7,35 % tras la mayor salida a bolsa del año en Hong Kong

Infobae

Jordania derriba cinco misiles lanzados contra su territorio y acusa a Irán del ataque

Infobae

EEUU lanza una nueva oleada de ataques contra Irán que deja al menos tres muertos y dos heridos

EEUU lanza una nueva oleada de ataques contra Irán que deja al menos tres muertos y dos heridos