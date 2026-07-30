A prisión el cabecilla de una red que captaba a mujeres en Colombia para su explotación sexual en Cádiz

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La Policía Nacional ha desarticulado en Cádiz un entramado criminal dedicado a captar mujeres en situación de vulnerabilidad en Colombia para su posterior explotación sexual en España en una operación con un detenido que ya ha ingresado en prisión provisional por orden judicial y que contaba con arrestos anteriores por delitos similares.

Según informa la Comisaría Provincial en un comunicado, la denominada operación 'Nautilus' ha sido desarrollada por el Grupo Operativo de Extranjeros de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras y dirigida por la Sección de Violencia contra la Mujer del Tribunal de Instancia de Cádiz y se ha saldado con la detención de un hombre de 46 años como líder de la trama.

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La investigación policial ha permitido acreditar la existencia de una organización en la que un ciudadano colombiano se encargaba de captar a las víctimas en su país de origen, facilitando su traslado hasta España o a otros países europeos con la promesa de mejorar su situación económica.

Una vez en Cádiz, las mujeres eran acogidas en un piso destinado al ejercicio de la prostitución, donde el detenido les imponía unas condiciones abusivas para saldar una deuda contraída por el viaje y su traslado. Entre dichas condiciones figuraba el pago de una deuda inicial de 3.000 euros, cantidad que debían abonar antes de poder abandonar el inmueble, además del pago semanal de 500 euros en concepto de alquiler de la habitación.

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Según la Policía, el detenido era el encargado de recaudar personalmente estas cantidades, tanto en el propio piso como en otros puntos de la ciudad previamente concertados. La operación culminó el pasado 23 de julio con la detención del principal investigado y la práctica de dos registros en la ciudad de Cádiz: uno en su domicilio y otro en el inmueble utilizado para la explotación sexual de las víctimas, donde se intervino numerosa documentación con información que corrobora la presunta participación del detenido en los hechos investigados.

El investigado ya había sido detenido en diciembre de 2024 por hechos de similar naturaleza durante la denominada operación 'Trilovites' desarrollada por la Policía Nacional. Tras ser puesto a disposición judicial, el detenido ingresó en prisión provisional por orden de la autoridad judicial.

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