Al menos tres palestinos muertos, entre ellos dos niños, en nuevos ataques de Israel contra Gaza

Guardar

Al menos tres palestinos han muerto, entre ellos dos niños, en una serie de ataques perpetrados durante la madrugada de este jueves por el Ejército israelí contra la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego.

En un primer ataque contra zonas del sur de Jan Yunis han fallecido dos personas, entre ellas un niño de ocho años, según han indicado fuentes cercanas al asunto al diario 'Filastin', afín al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que controla las autoridades del enclave palestino.

PUBLICIDAD

Posteriormente, un segundo ataque contra un edificio de apartamentos en el centro de Gaza ha dejado un fallecido, un menor de edad, además de varios heridos, tal y como han señalado estas mismas fuentes.

Además, varios edificios han sufrido daños en el oeste de la ciudad de Gaza debido a los ataques con drones, que han dejado al menos diez heridos que han tenido que ser trasladados al hospital Al Shifa.

A pesar de la tregua alcanzada en octubre, más de 1.200 palestinos han muerto en ataques de Israel en Gaza, donde la cifra de fallecidos asciende a más de 73.300 desde el inicio de la ofensiva tras los ataques perpetrados contra Israel en octubre de 2023.

PUBLICIDAD