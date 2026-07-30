Grupo Dia gana 22,8 millones en el primer semestre, un 37,8% menos

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El Grupo Dia ha cerrado el primer semestre del año con un beneficio neto de 22,8 millones de euros, lo que supone un 37,8% menos frente a los 36,7 millones de euros registrados en el mismo periodo del ejercicio precedente que incluía un impacto positivo extraordinario en sus actividades discontinuadas, según informa la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, las ventas brutas bajo la enseña del grupo se situaron en los 3.676,2 millones de euros entre enero y junio, lo que representa un avance del 5,9% en términos reportados y un repunte del 13,7% a tipo de cambio constante, mientras que las ventas netas consolidadas alcanzaron los 3.044,2 millones de euros, un 9,2% más.

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El resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo se ha elevado en un 19%, hasta situarse en los 158,5 millones de euros. Este incremento refleja la fortaleza del modelo de negocio en España y la mejora en la eficiencia operativa, situando el margen Ebitda ajustado consolidado en el 5,2% sobre las ventas netas.

De esta forma, España se consolida como el principal motor de crecimiento de la compañía. Las ventas brutas bajo enseña se elevaron un 11,6%, alcanzando los 2.953,8 millones de euros, con un incremento de las ventas comparables ('like-for-like') del 8,4% impulsado por un mayor volumen de compra. Las ventas netas en España ascendieron a 2.453,9 millones de euros, un 11,5% más que en el primer semestre de 2025.

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Según los datos de Nielsen IQ, Dia España creció a más del doble que el resto del mercado en la primera mitad del año, lo que le ha permitido ganar 26 puntos básicos de cuota de mercado respecto al mismo período del año anterior y consolidar su posición como cuarto operador a nivel nacional.

Por su parte, Dia Argentina mantiene el foco en la eficiencia operativa y la disciplina financiera en un contexto de estabilización económica. Así, la evolución financiera del semestre ha continuado condicionada por la devaluación de la divisa local y los procesos de ajuste macroeconómico.

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Las ventas brutas en Argentina cayeron un 12,4%, hasta los 722,5 millones de euros, afectadas por la depreciación del 37,4% del peso argentino frente al euro en el periodo. En moneda local, sin embargo, las ventas brutas registraron un aumento del 20,3%.

El consejero delegado de Grupo Dia, Martín Tolcachir, ha señalado que los resultados del primer semestre confirma que siguen "creciendo de forma rentable, acelerando la expansión orgánica, fortaleciendo la excelencia operativa y manteniendo una sólida disciplina financiera". "Estamos construyendo una compañía cada día más fuerte y creando valor sostenible a largo plazo", ha subrayado.

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Por otro lado, la deuda financiera neta del Grupo Dia en España se ha reducido un 18% respecto al cierre de 2025, hasta situarse en 205,9 millones de euros, lo que sitúa el apalancamiento financiero del negocio español en 0,6 veces el Ebitda ajustado de los últimos 12 meses. La compañía cuenta además con una sólida posición de caja disponible de 345,4 millones de euros en España y mantiene una posición de caja neta de 40 millones de euros en Argentina.