Jueves, 30 de julio de 2026 (08.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 30 jul (EFE).-

Kumamoto (Japón).- Los equipos de rescate continúan por segundo día consecutivo la búsqueda de varios desaparecidos bajo escombros en la prefectura de Kumamoto, en el sudoeste de Japón, tras un terremoto de magnitud 7,1 que ha causado al menos 18 muertos y cientos de heridos.

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Burdeos (Francia).- El macroincendio de Gironda continúa estabilizado pero los 220.000 evacuados no pueden volver aún a sus casas porque el calor extremo genera nuevos focos.

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Nafplio (Grecia).- Grecia lucha contra una oleada de fuegos en distintas zonas del país en los que ya han muerto tres bomberos.

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Teherán.- El asesinato hace dos años en Teherán del líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, transformó para siempre las reglas no escritas del enfrentamiento entre Irán e Israel, abriendo paso a una etapa de guerras directas con consecuencias tanto en el comercio como en la economía mundiales.

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La Guaira (Venezuela) - En un campamento improvisado y precario, entre moscas y el intenso calor del estado venezolano de La Guaira, familiares de víctimas de los sismos de hace más de un mes mantienen la esperanza de recuperar los cuerpos de los suyos entre los escombros, una prolongada espera que, según expertos, aplaza la sanación psicológica del impacto de esta tragedia.

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Castillejos (Marruecos) - La salida masiva de jóvenes que arriesgan su vida para llegar a Ceuta a nado ha sacudido a la sociedad marroqui y ha multiplicado las voces que piden una mejora en las condiciones de vida para frenar el éxodo de la juventud del país, mientras cientos de familias buscan a sus desaparecidos ante el silencio oficial.

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Berlín.- Decenas de miles de alemanes comprueban actualmente si algún familiar perteneció al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, el partido nazi, gracias a las nuevas posibilidades de acceso a archivos digitales y, según los expertos, al paso de décadas que han distanciado a la población de la etapa más oscura de Alemania.

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Santiago.- El presidente de Chile, José Antonio Kast, recibe en el palacio La Moneda (sede del Gobierno) al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, como parte de la gira del líder asiático por distintos países latinoamericanos.

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Krivi Rig (Ucrania).- Al menos ocho personas, entre ellas dos niños, murieron durante la madrugada del jueves en varias regiones de Ucrania debido al ataque masivo con misiles y drones llevado a cabo por Rusia contra Kiev y otras ciudades del país.

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Seúl.- El fabricante de chips Samsung Electronics alcanzó un beneficio neto récord de 71,6 billones de wones (unos 49.000 millones de dólares), en el segundo trimestre de 2026, impulsado por la fuerte demanda global de semiconductores para inteligencia artificial (IA).

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Rabat.- Marruecos se vuelca en la celebración de la Fiesta del Trono, aniversario de la coronación de Mohamed VI, que asumió en 1999.

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Ciudad de México.- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, ofrece una conferencia de prensa, en medio de las tensiones bilaterales por la supuesta intervención de autoridades estadounidenses en operativos policiales en territorio mexicano.

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Ginebra.- Rueda de prensa de la activista por los derechos de la minoría yazidí Nadia Murad, galardonada con el Nobel de la Paz 2018.

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Londres.- Un candidato disfrazado de alienígena y con un cubo de basura por cabeza, que se hace llamar Conde Carabasura, es la sensación en los próximos comicios parciales británicos del 13 de agosto en que se presenta como principal contrincante del ultraderechista Nigel Farage.

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Singapur.- El presidente catalán, Salvador Illa, culmina en Singapur una gira asiática, de seis jornadas y en la que también visitó varias ciudades de Vietnam, con el objetivo de reforzar las relaciones comerciales con este continente, diversificar mercados e internacionalizar la economía catalana.

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Deir al Balah.- Las playas de Deir al Balah, en el centro de Gaza, se han convertido en una improvisada escuela de natación que aspira a enseñar a nadar a 10.000 niños en los próximos meses, convirtiéndose las lecciones además en una vía de escape en una Franja sin espacios para el juego.

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Montevideo.- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, se reúne en Montevideo con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

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Berlín.- El fabricante de automóviles alemán BMW publica los resultados del primer semestre de 2026, después de que sus competidoras germanas, Grupo Mercedes-Benz y el Grupo Volkswagen, presentaran caídas en sus beneficios durante los primeros seis meses del año.

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Ciudad de Panamá.- Panamá lanza oficialmente su Agenda Nacional de Tecnologías Avanzadas: inteligencia artificial, semiconductores y microelectrónica.

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Miami.- La científica nicaragüense Lee Seng Lau lidera un estudio en la Universidad Internacional de Florida (FIU) en el que colocan un escudo protector recubierto de azúcar en células que ayuda a pacientes con cáncer a sobrevivir por más tiempo y combatir mejor los tumores, con la meta de hacer “tratamientos más accesibles”.

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Roma.- Italia afronta la cuarta ola de calor del verano que llevará las temperaturas a rozar los 40 grados en Roma y otras ciudades del país.

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Séul.- El gigante surcoreano de la tecnología Samsung Electronics publica sus resultados del segundo trimestre de 2026 tras haber multiplicado casi por seis su beneficio neto en el trimestre previo, hasta 47,2 billones de wones (unos 31.790 millones de dólares), y ante una previsión de un beneficio operativo récord.

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Los Ángeles (EE.UU.).- Una multitudinaria subasta sacará a la venta tesoros del cine como el traje de John Travolta en 'Saturday Night Fever' ('Fiebre del sábado noche'), las tijeras de Edward Scissorhands ('Eduardo Manostijeras'), la dentadura de Michael Jackson en 'Thriller' o utilería original de 'Batman Returns', Jurassic Park ('Parque Jurásico') y Harry Potter.

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Bruselas.- Más de 500 metros cuadrados, la altura de un edificio de seis pisos, y una resolución 18K han convertido la pantalla de un cine a las afueras de Bruselas en un centro de peregrinación para cinéfilos de todo el mundo que buscan admirar 'La Odisea' de Christopher Nolan tal y como el cineasta estadounidense la concibió: en 70 milímetros.

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Moscú.- La panda gigante Dindin celebra su noveno cumpleaños en el zoológico de Moscú.

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Berlín.- El «Asentamiento de los Papagayos» de Berlín es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

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Miami.- El Inter Miami presenta oficialmente al centrocampista brasileño Casemiro durante una ceremonia en el Nu Stadium, en la que también estarán presentes los dueños del club, Jorge y José Mas.

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eva/aca/EFE

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