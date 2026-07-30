El banco español BBVA gana 6.051 millones de euros entre enero y junio, un 11 % más

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Madrid, 30 jul (EFE).- El banco español BBVA ganó 6.051 millones de euros (unos 6.900 millones de dólares) durante el primer semestre de 2026, un 11,1 % más que en igual periodo del año anterior.

El crecimiento del beneficio estuvo favorecido por el buen comportamiento de los ingresos recurrentes y el incremento de los créditos concedidos a empresas (un 13 % más) y a particulares (7 %), informó la entidad financiera este jueves.

El margen de intereses alcanzó los 15.164 millones de euros (cerca de 17.290 millones de dólares) entre enero y junio, con una subida del 20,3 % (un 18,8 % más a tipos de cambio constantes), según el banco, que anunció un nuevo programa de recompra de acciones por tramos por valor de 2.000 millones de euros (2.280 millones de dólares) desde el 5 de agosto.

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Los ingresos totales del grupo financiero, representados por el margen bruto, ascendieron a 21.159 millones de euros (24.120 millones de dólares), un 17,3 % más (16,9 % a tipos constantes).

Por áreas de negocio, en España el beneficio atribuido alcanzó los 2.172 millones de euros (2.475 millones de dólares) en el semestre, un 2,3 % más interanual; en México fue de 2.979 millones de euros (3.395 millones de dólares), un 8,2 % más; y en Turquía, de 532 millones de euros (605 millones de dólares), un 29,1 % más a tipos constantes.

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El banco español ganó en América del Sur 556 millones de euros (635 millones de dólares), con un aumento del 33,5 % en euros corrientes; y en el resto de negocios (Estados Unidos, Europa y Asia), otros 508 millones de euros (580 millones de dólares), un 60 % más. EFE