De la Espriella da ultimátum a grupos armados del centro de Colombia para que se sometan

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Bogotá, 30 jul (EFE).- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, dio este jueves un plazo de "menos de una semana" para que integrantes de grupos armados que operan en el departamento de Cundinamarca (centro) se sometan a la justicia y advirtió que, de no hacerlo, serán perseguidos por las Fuerzas Militares cuando asuma el poder el próximo 7 de agosto.

"Bandido que no se someta, lo vamos a dar de baja. Luego no digan que no se los advertimos", afirmó De la Espriella al término de un encuentro con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, y los 116 alcaldes del departamento, como parte de los llamados "empalmes territoriales", reuniones que lleva a cabo con autoridades regionales antes de asumir la Presidencia.

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El ultimátum estuvo dirigido a integrantes del Frente de Guerra Urbano Nacional del Ejército de Liberación Nacional (ELN); de las disidencias de las FARC bajo el mando de Alexander Díaz, alias Calarcá, y el grupo Oliverio Isaza Gómez del Clan del Golfo, organizaciones que, según dijo, tienen presencia en el departamento.

De la Espriella aseguró que en su Gobierno "no va a haber falsos procesos de paz" y sostuvo que "la única paz es la que se impone con las armas y las leyes de la República", al tiempo que prometió respaldo total a la Fuerza Pública porque, dijo, "el 7 de agosto vuelve la autoridad".

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En materia económica, el presidente electo aseguró que su equipo aún no conoce el estado completo de las finanzas públicas, por lo que anunció que el próximo 15 de septiembre informará a los gobernadores y alcaldes qué proyectos de infraestructura podrán ejecutarse con el Gobierno nacional.

Añadió que sus representantes han tenido reuniones con organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), de los que, aseguró, ha recibido respaldo para financiar proyectos de inversión.

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Asimismo, anunció que ordenó al ministro de Agricultura designado, Indalecio Dangond, iniciará el proceso para derogar las resoluciones que crearon las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APA), una figura impulsada por el Gobierno saliente para proteger suelos con vocación agrícola.

Durante el evento de hoy, De la Espriella anunció a la bióloga Sandra Bessudo como directora de Parques Nacionales Naturales; que Ricardo Ayerbe asumirá la presidencia de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y el concejal de Bogotá Marco Acosta dirigirá el Fondo Nacional del Ahorro (FNA).

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También confirmó la incorporación del municipio de Soacha al bloque de seguridad que su Gobierno articulará con Bogotá y otras grandes ciudades para coordinar acciones contra la criminalidad.

Las declaraciones fueron hechas durante su segunda visita a Bogotá desde que ganó las elecciones del pasado 21 de junio y la primera desde que recibió, el 24 de julio, la credencial que lo acredita oficialmente como presidente electo de Colombia.

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