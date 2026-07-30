La UE desembolsa otros 3.470 millones del préstamo a Ucrania para drones, misiles y aviones de combate

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La Comisión Europea ha transferido este jueves otros 3.470 millones de euros a Ucrania para financiar la adquisición de drones, misiles, sistemas de defensa antiaérea y aviones de combate, un nuevo desembolso con cargo al préstamo europeo de 90.000 millones de euros aprobado para apoyar al país frente a la invasión rusa y responder a sus "necesidades militares urgentes".

Con este pago, Bruselas eleva a 8.500 millones de euros el dinero desembolsado hasta ahora a través del componente de defensa del instrumento, después de las transferencias realizadas a finales de junio y mediados de julio, mientras que mantiene el objetivo de movilizar este año un total de 28.300 millones para reforzar la capacidad industrial militar de Ucrania.

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Según ha explicado el Ejecutivo comunitario, esta nueva partida financiará un nuevo tramo del programa de adquisición de drones e incluirá también la compra de nuevos aparatos, entre ellos modelos de largo alcance propulsados por reactor, además de misiles y aviones de combate Gripen, con el objetivo de acelerar la llegada de material considerado crítico para la defensa ucraniana.

En rueda de prensa, el portavoz comunitario de Presupuesto, Balazs Ujvari, ha adelantado que la Comisión aprobará nuevos programas de financiación y realizará más transferencias durante las próximas semanas y meses para cumplir el objetivo de desembolsar antes de que termine el año la cantidad prevista. "Va a ser un verano y un otoño muy intensos. No vamos a hacer una pausa estival en este asunto", ha asegurado.

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Por su parte, la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, ha defendido que este nuevo apoyo contribuirá a reforzar la capacidad de Ucrania para proteger su espacio aéreo y "defender a su población", al tiempo que permitirá seguir estrechando la cooperación entre las industrias de defensa europea y ucraniana, aunando la capacidad industrial de la UE con la "inigualable innovación" del país.

"Dejemos que este nuevo apoyo envíe un mensaje claro: cada ataque ruso refuerza la determinación de Ucrania de ser libre y nuestra determinación de apoyar a Ucrania durante el tiempo que sea necesario", ha añadido la conservadora alemana.

Este nuevo desembolso se suma al primer pago de 3.200 millones de euros realizado el pasado 25 de junio dentro del componente de asistencia macrofinanciera del mismo instrumento, que reserva 60.000 millones para reforzar las capacidades militares e industriales de Ucrania y otros 30.000 millones para apoyar el funcionamiento del Estado y el mantenimiento de los servicios públicos.

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