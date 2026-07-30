Costa expresa el respaldo de la UE a Polonia tras la incursión de un proyectil ruso en su espacio aéreo

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El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha expresado este jueves su solidaridad con Polonia y Ucrania después de que un proyectil ruso violara el espacio aéreo polaco durante un ataque combinado "masivo" lanzado por Moscú que, según ha recalcado, pone de manifiesto "una vez más" que la ofensiva del Kremlin supone "una amenaza para la seguridad de toda Europa".

"Anoche, Rusia lanzó un ataque combinado masivo contra Ucrania. Durante el ataque, el espacio aéreo polaco también fue violado, lo que demuestra una vez más que la agresión rusa representa una amenaza para la seguridad de toda Europa", ha señalado el socialista portugués en un mensaje publicado en redes sociales.

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El dirigente europeo ha trasladado además su apoyo a las autoridades de ambos países. "Mis pensamientos están con las víctimas de estos ataques. La Unión Europea se solidariza plenamente con las autoridades ucranianas y polacas, que trabajan incansablemente para proteger y defender a sus ciudadanos", ha afirmado.

"La UE está intensificando su apoyo a Ucrania para reforzar su defensa aérea, incluidas sus capacidades antimisiles y antidrones. Europa seguirá unida frente a esta agresión", ha zanjado.

Sus declaraciones se producen después de que Polonia haya denunciado este jueves que un proyectil ruso, probablemente un misil de crucero Kh-101, violó su espacio aéreo y cayó en territorio polaco durante una nueva oleada de ataques lanzada por Moscú contra el oeste de Ucrania.

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El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha afirmado que las Fuerzas Armadas estaban preparadas para derribar el proyectil si hubiera continuado su trayectoria y ha señalado que ha mantenido contactos con la OTAN y con varios líderes europeos, que le han trasladado su solidaridad.