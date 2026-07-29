Guardar

Viaje con Confianza Este Verano: VARON Comparte Consejos para Mantener un Buen Nivel de Oxígeno Durante sus Vacaciones

PR Newswire

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de julio de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Con la temporada de viajes de verano en pleno auge, muchas personas que utilizan oxigenoterapia se preparan para vacaciones, viajes por carretera y reuniones familiares. Con una buena planificación, un concentrador de oxígeno portátil puede ayudar a mantener la movilidad sin interrumpir la terapia prescrita.

PUBLICIDAD

Los especialistas recomiendan prepararse con anticipación, ya que las altas temperaturas, la mayor actividad física y los cambios de altitud pueden influir en la respiración. Seguir las indicaciones del médico y llevar el equipo adecuado puede hacer que el viaje sea más cómodo y seguro.

Consejos para Viajar en Verano con Oxigenoterapia

Antes de salir, tenga en cuenta estas recomendaciones:· Manténgase bien hidratado durante todo el día.

· Cargue completamente las baterías antes de viajar.

· Lleve una batería adicional para trayectos largos o retrasos inesperados.

· Empaque accesorios esenciales, como cánulas nasales y cargadores.

· Descanse con frecuencia durante caminatas o viajes prolongados.

· Siga siempre el plan de oxigenoterapia indicado por su médico, especialmente si viajará a zonas de mayor altitud.

Para apoyar a los usuarios durante esta temporada, VARON ofrece 15% de descuento en concentradores de oxígeno portátiles y 20% de descuento en concentradores de oxígeno para el hogar en México.

Paquetes Portátiles Pensados para Viajar

Los paquetes incluyen una batería adicional para ofrecer mayor autonomía durante paseos y viajes.

Las opciones disponibles incluyen:· VP-2 + Batería Extra: ligero y fácil de transportar para el uso diario.

· VL-2 + Batería Extra: una opción práctica para quienes buscan una solución portátil de flujo continuo.

· VP-6 + Batería Extra: ofrece flujo continuo, función de nebulización y mayor tiempo de funcionamiento para actividades prolongadas.

Comodidad y Apoyo en Casa

Además de las soluciones portátiles, un concentrador de oxígeno para el hogar sigue siendo una parte importante del tratamiento diario.

El VARON VH-3 ofrece flujo continuo ajustable, funcionamiento silencioso, humidificación automática y función de nebulización en un diseño compacto, ideal para el uso cotidiano en casa.

Acerca de VARON

VARON desarrolla soluciones para el cuidado respiratorio, incluyendo concentradores de oxígeno para el hogar, concentradores de oxígeno portátiles, nebulizadores y accesorios diseñados para apoyar la oxigenoterapia y promover una vida más activa.

Contacto con Medios:Email: support@varoninc.mxSitio web: https://varoninc.mx/

View original content:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/viaje-con-confianza-este-verano-varon-comparte-consejos-para-mantener-un-buen-nivel-de-oxigeno-durante-sus-vacaciones-302837468.html

FUENTE VARON