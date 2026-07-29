Petro recibe a la nueva embajadora de Palestina, a días de la llegada del nuevo presidente

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha recibido a los nuevos embajadores de Venezuela, Turquía y Palestina, en el caso de este último país después de que el nuevo presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunciara la suspensión de la apertura de la legación diplomática en Palestina en medio del proceso de "optimización" de las embajadas.

Entre los representantes diplomáticos que han sido recibidos por Petro en la ceremonia para presentar sus cartas credenciales se encuentra Suad Ahmad Hasan Sobeh, embajadora del Estado de Palestina en Bogotá, una representación que ahora puede quedar en el aire tras el revés del nuevo líder colombiano y su giro con respecto a las relaciones con Palestina.

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De la Espriella anunció como primer paso el cierre de 14 legaciones, amén de la suspensión de la apertura de la sede prevista en Palestina. "Colombia necesita una diplomacia que sea moderna, eficiente y al servicio de los intereses nacionales, no de la politiquería y de la burocracia", ha alegado.

En su plan está el cierre de las legaciones de Colombia en Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, República Checa, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumanía, Senegal y Sudáfrica.

Respecto a la representación diplomática en Oriente Próximo, su iniciativa pasa por no abrir la embajada anunciada en Palestina y abrir la embajada de Colombia en Jerusalén.