Gabriela Guillén aclara si finalmente habrá reencuentro entre su hijo y las hijas de Bertín Osborne

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La relación entre Gabriela Guillén y Bertín Osborne ha cambiado notablemente en los últimos meses. Tras un largo periodo marcado por los desencuentros, las diferencias públicas y el proceso de reconocimiento de paternidad, ambos han conseguido rebajar la tensión y mantener una comunicación más fluida por el bien del hijo que tienen en común. En este contexto, uno de los asuntos que más interés ha despertado es el posible encuentro del pequeño con las hijas del cantante, una posibilidad de la que ya había hablado Alejandra Osborne y sobre la que ahora se ha pronunciado la propia Gabriela.

La empresaria ha explicado que, aunque en los últimos días no ha podido hablar con Bertín, todo apunta a que ese esperado reencuentro acabará produciéndose. "Esta semana no he hablado nada con él porque he estado con otros asuntos importantes y no he hablado con él, pero supongo que sí, así que miraremos una fecha y, si quiere y si quieren, pues yo no tengo problema", ha asegurado.

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Preguntada por el estado de salud de Bertín Osborne, que continúa arrastrando problemas en la voz como consecuencia de las secuelas del COVID, Gabriela ha reconocido que no ha podido hablar directamente con él, aunque sí ha recibido noticias tranquilizadoras a través de un amigo común. "Pues la verdad que no lo sé, no he hablado con él. Hablé ayer con El Turronero, que me dijo que estaba bien y ya está, que estaba bien, pero no he hablado con él. Supongo que, bueno, que será por lo mismo", ha comentado.

Pese a todo lo ocurrido entre ellos, Gabriela ha querido desearle una pronta recuperación y ha dejado claro que nunca quiere verle sufrir. "Hombre, yo siempre le deseo lo mejor y que se recupere pronto y que pueda retomar sus actividades, que es de lo que vive o lo que le gusta. Y sobre todo porque es el padre de mi hijo y no lo quiero ver mal nunca", ha afirmado.

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Además de hablar de Bertín, Gabriela atraviesa un momento complicado en el terreno empresarial. La joven se ha mostrado especialmente dolida al recordar la situación con su antigua socia, a la que acusa de haberla dejado sola al frente de todas las obligaciones económicas de la empresa. "No, no sé nada de ella. No ha aparecido, no contesta, no sé. Le da igual, creo que le da igual, totalmente igual todo. Porque como no sale de su bolsillo el dinero para pagar las cuentas, le da totalmente igual", ha denunciado.

Muy contundente, Gabriela ha asegurado que para ella su exsocia "es una mala persona" y que "no existe". Asimismo, ha explicado cuál sería la solución que considera más justa para cerrar definitivamente esta etapa. "Pues lo justo sería que, bueno, dejar la empresa, que terminemos la empresa y cada uno por su lado, pero ya como no aparece, no hace nada y todas las cuentas recaen sobre mí, entonces así estamos", ha concluido.

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