Niños vestidos de Chaplin celebran los 50 años del mayor archivo audiovisual de Bolivia

Guardar

La Paz, 28 jul (EFE).- Decenas de niños y adolescentes vestidos como Charlot, el personaje más célebre del actor y director británico Charles Chaplin, se citaron este martes en la Cinemateca Boliviana en La Paz, dentro de una nutrida agenda para celebrar el medio siglo de existencia de esa institución que custodia la memoria audiovisual del país andino.

Con sombreros, traje de dos piezas, algunos con bastones o paraguas, pero todos con el mítico bigote que caracterizó al personaje más popular de Chaplin, los pequeños llegaron hasta la sede de la Cinemateca Boliviana junto a sus padres o profesores para la actividad.

PUBLICIDAD

Los menores entraron por grupos a las salas donde un elenco teatral presentó una pequeña pieza en conmemoración de Chaplin y luego se proyectaron algunos cortos del actor británico.

Antes de ingresar, cada uno recibió una pieza de chocolate cuyo envoltorio llevaba una ilustración conmemorativa del cine boliviano.

Con esta iniciativa, se buscó rendir un homenaje "al cine que tiene en Chaplin un símbolo" y a varios gestores de la institución, como el crítico y cineasta Pedro Susz, el sacerdote Renzo Cotta, la gestora cultural Amalia de Gallardo, el exalcalde de La Paz Mario Mercado y la actriz argentina Norma Merlo, explicó a EFE la periodista cultural Mabel Franco.

PUBLICIDAD

Franco recordó que Norma Merlo solía vestirse como Chaplin, inicialmente para "sensibilizar" en las calles "a la población y a las autoridades sobre la necesidad de una Ley del Cine" y luego en busca de fondos para que la cinemateca tenga una "sede propia".

Después de su fundación, en julio de 1976, la Cinemateca Boliviana comenzó a funcionar primero en un espacio en la Casa de la Cultura de La Paz. Luego, en 1978, se trasladó a un pequeño local perteneciente a la Compañía de Jesús y finalmente estrenó su edificio propio en 2007.

PUBLICIDAD

Este repositorio fue reconocido oficialmente por el Estado como Archivo Nacional de Imágenes en Movimiento, en junio de 1978 y su estructura actual incluye un Consejo de Fideicomisarios, un directorio y una dirección ejecutiva.

En declaraciones a EFE, el presidente del directorio de la Fundación Cinemateca Boliviana, Alfonso Gumucio, destacó como "un hito muy importante" el 50 aniversario de la institución.

Gumucio resaltó que, bajo la dirección ejecutiva de la cineasta Mela Márquez, "se ha conseguido reestructurar el archivo y catalogarlo", conformado por unos 8.000 rollos de películas bolivianas y otros 33.000 de filmes internacionales.

Parte de ese archivo "magnífico" incluye películas filmadas en nitrato, que como es un material "altamente inflamable", está resguardado en una bóveda especial. Y entre esos filmes, la Cinemateca resguarda una copia de 'La quimera del oro', de Chaplin.

"Una cinemateca o filmoteca, como se llama en México y en otros países, es sobre todo un repositorio de la memoria fílmica de un país. Y mientras podamos rescatar esa memoria fílmica, estamos rescatando nuestra identidad, nuestra memoria, nuestra historia y eso es fundamental", agregó Gumucio.

PUBLICIDAD

Exposiciones, charlas, ciclos de cine, homenajes, un concierto sinfónico y una amplia participación en la trigésima edición de la Feria Internacional del Libro de La Paz, que se inaugura este miércoles, también son parte de la agenda por los 50 años de la Cinemateca Boliviana que continuará hasta fin de año.

Gina Baldivieso