EEUU y Arabia Saudí lanzan ataques "de precisión" contra milicias proiraníes en Irak

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El Ejército de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de Arabia Saudí han anunciado en la noche de este martes el lanzamiento de ataques "de precisión" contra milicias proiraníes en Irak, poco después de que Riad haya asegurado haber interceptado y derribado varios drones dirigidos contra instalaciones petroleras en el este del país.

"El Mando Central de (el Ejército de) Estados Unidos (CENTCOM) y las Fuerzas Armadas de Arabia Saudí han llevado a cabo ataques de precisión en Irak contra terroristas alineados con Irán a los que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica había ordenado atacar a las fuerzas estadounidenses y la infraestructura energética saudí", ha anunciado el órgano castrense en un comunicado.

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Concretamente, Washington ha señalado que aviones de combate estadounidenses y saudíes han atacado "múltiples instalaciones logísticas y de armamento" de "los terroristas en el este de Irak", arguyendo a renglón seguido que estos ataques son en "respuesta" a los "más de 30 ataques aéreos con drones dirigidos por la Guardia Revolucionaria en las últimas 72 horas".

"Los ataques injustificados contra las fuerzas estadounidenses no tuvieron éxito", ha defendido el Mando Central instando a la Guardia Revolucionaria y a "sus grupos terroristas aliados" a "poner fin a estos ataques para evitar respuestas militares por parte de Estados Unidos".

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Al respecto, el Ejército norteamericano ha cifrado en "más de 600" los "intentos de ataque contra ciudadanos e instalaciones estadounidenses por parte de milicias terroristas alineadas con Irán en Irak" entre "febrero y abril de 2026".

Por su parte, invocando su derecho "inherente" a la defensa, el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí ha confirmado el lanzamiento de los referidos ataques "selectivos y precisos" contra "objetivos pertenecientes" a milicias proiraníes "situadas en Irak", a las cuales ha vinculado con ataques previos contra las instalaciones petroleras del reino.

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"El reino reitera que no busca la escalada, pero que responderá a cualquier agresión de la que sea objeto", ha recalcado el portavoz de la cartera de Defensa de Arabia Saudí, el general Turki al Maliki.

Cabe recordar que en las últimas horas de este martes, antes de que Washington y Riad informaran del lanzamiento de estos ataques, las autoridades de Arabia Saudí señalaron que sus fuerzas habían interceptado y destruido "varios drones" procedentes de Irak que "intentaban atacar las instalaciones petroleras de la región oriental" del país.

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Arabia Saudí ha informado del derribo de decenas de misiles y drones disparados por Irán y grupos alineados en la región tras el inicio de la ofensiva desatada por Israel y Estados Unidos contra el país asiático, que ha respondido con bombardeos contra territorio israelí e intereses estadounidenses en la región, incluidas bases militares.