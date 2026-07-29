Petro recibe credenciales de la embajadora de Palestina a diez días de terminar su mandato

Guardar

Bogotá, 28 jul (EFE).- El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, recibió este martes las cartas credenciales de la embajadora de Palestina, Suad Ahmad Hasan Sobeh, un acto que refuerza la relación bilateral a solo diez días de que el mandatario deje el poder y sea reemplazado por Abelardo de la Espriella, quien ha anunciado un giro en la política exterior hacia Israel.

Además de la diplomática palestina, Petro recibió las cartas credenciales del embajador de Venezuela, Ramón Maniglia Ferreira, y del embajador de Turquía, Emir Salim Yüksel, informó la Presidencia.

La llegada de la nueva representante palestina coincide con el anuncio del presidente electo de que, tras asumir el cargo el próximo 7 de agosto, restablecerá la "alianza histórica con Israel", rota por Petro el 1 de mayo de 2024 en rechazo a la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza, tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

PUBLICIDAD

El presidente electo dijo el pasado domingo, al anunciar el cierre de al menos 14 embajadas, que también suspenderá la apertura de la misión en Palestina, con sede en Ramala, capital administrativa palestina, cuya creación ordenó Petro días después de romper relaciones con Israel pero que nunca concretó.

De la Espriella también confirmó que trasladará la embajada de Colombia de Tel Aviv a Jerusalén, una decisión anunciada previamente por el ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, y aseguró que su Gobierno recuperará la relación bilateral con ese país.

PUBLICIDAD

"La relación histórica que el Gobierno Petro rompió de manera unilateral volverá a fortalecerse. Colombia recuperará sus aliados, su palabra diplomática y su lugar como socio confiable en el mundo", afirmó entonces el mandatario electo.

Petro también suspendió en 2024 las exportaciones de carbón colombiano a Israel, uno de los principales compradores de ese mineral.

Hasta entonces, Israel había sido uno de los principales aliados de Colombia en materia de seguridad y defensa, además de un importante socio tecnológico y proveedor de armamento del país. EFE

(foto)(vídeo)