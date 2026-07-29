Los incendios forestales mantienen cortadas 29 carreteras secundarias de Madrid, Ávila, Toledo y Castellón

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Los incendios forestales mantienen cortadas este miércoles un total de 29 carreteras secundarias de la Comunidad de Madrid, la provincia de Ávila (Castilla y León), Toledo (Castilla-La Mancha) y Castellón (Comunidad Valenciana).

Así informa la Dirección General de Tráfico (DGT), insiste a los conductores que eviten desplazarse por carreteras de la Sierra Oeste de Madrid, y las zonas de los incendios de Ávila, Toledo y Castellón, así como que se mantengan informados a través de los canales oficiales.

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En concreto, en Ávila casi una quincena de carreteras están afectadas por los incendios: AV-502, AV-503, AV-504, AV-512, AV-562 en Cebreros; AV-561 en El Hoyo de Pinares; AV-901 y AV-902 en Burgohondo; AV-904 en Guisando; AV-P-310 en Hoyo de la Guija; AV-P-703 en Casillas; la AV-P-705 en Mijares; CL-501 en Santa María del Tiétar y la N-403 en Las Cruceras.

Las carreteras que están intransitables en la Comunidad de Madrid son: la M-512 en Navas del Rey, M-521 en Quijorna, M-537 y M-539 en Robledo de Chavela, y M-957 en San Martín de Valdeiglesias. En Toledo las vías afectadas son la CM-5006 y CM-5053 en La Iglesuela del Tiétar.

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En el caso de Castellón, están intransitables por los incendios la CV-200 en Aín, CV-203 en Caudiel, la CV-205 en Tales, la CV-215 en l'Alcúdia de Veo, la CV-219 en Eslida, la CV-223 en Nules, la CV-2261 y la CV-230 en la Vall d'Uixó.

"Les pedimos que eviten circular en las zonas afectadas y estén informados en los canales habituales del estado de las carreteras", insiste el departamento que dirige Pere Navarro ante los fuegos todavía activos y que han arrasado miles de hectáreas.

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