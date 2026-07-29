Agencias
Agregar Infobae enGoogle

Los incendios forestales mantienen cortadas 29 carreteras secundarias de Madrid, Ávila, Toledo y Castellón

Imagen AAABL75W2BAUDNUHKV7MVKCCQU
Guardar

Los incendios forestales mantienen cortadas este miércoles un total de 29 carreteras secundarias de la Comunidad de Madrid, la provincia de Ávila (Castilla y León), Toledo (Castilla-La Mancha) y Castellón (Comunidad Valenciana).

Así informa la Dirección General de Tráfico (DGT), insiste a los conductores que eviten desplazarse por carreteras de la Sierra Oeste de Madrid, y las zonas de los incendios de Ávila, Toledo y Castellón, así como que se mantengan informados a través de los canales oficiales.

PUBLICIDAD

En concreto, en Ávila casi una quincena de carreteras están afectadas por los incendios: AV-502, AV-503, AV-504, AV-512, AV-562 en Cebreros; AV-561 en El Hoyo de Pinares; AV-901 y AV-902 en Burgohondo; AV-904 en Guisando; AV-P-310 en Hoyo de la Guija; AV-P-703 en Casillas; la AV-P-705 en Mijares; CL-501 en Santa María del Tiétar y la N-403 en Las Cruceras.

Las carreteras que están intransitables en la Comunidad de Madrid son: la M-512 en Navas del Rey, M-521 en Quijorna, M-537 y M-539 en Robledo de Chavela, y M-957 en San Martín de Valdeiglesias. En Toledo las vías afectadas son la CM-5006 y CM-5053 en La Iglesuela del Tiétar.

PUBLICIDAD

En el caso de Castellón, están intransitables por los incendios la CV-200 en Aín, CV-203 en Caudiel, la CV-205 en Tales, la CV-215 en l'Alcúdia de Veo, la CV-219 en Eslida, la CV-223 en Nules, la CV-2261 y la CV-230 en la Vall d'Uixó.

"Les pedimos que eviten circular en las zonas afectadas y estén informados en los canales habituales del estado de las carreteras", insiste el departamento que dirige Pere Navarro ante los fuegos todavía activos y que han arrasado miles de hectáreas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un incendio descontrolado quema ya 10.000 hectáreas en el este de España

Infobae

World Vision alerta de un "terremoto invisible" en Venezuela por el impacto del seísmo en la salud mental de menores

World Vision alerta de un "terremoto invisible" en Venezuela por el impacto del seísmo en la salud mental de menores

España pide "perspectiva europea" para combatir los "devastadores" incendios: "La UE debe adaptarse"

España pide "perspectiva europea" para combatir los "devastadores" incendios: "La UE debe adaptarse"

Activo y con tres frentes el incendio de Valpaços y dominado el de Guarda, en Portugal

Infobae

Jordania intercepta otros cinco misiles procedentes de Irán

Jordania intercepta otros cinco misiles procedentes de Irán