Deoleo trabaja en EEUU para que el aceite de oliva tenga una excepción arancelaria tras la nueva tasa del 10%

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Deoleo, propietaria de marcas de aceite oliva como Hojiblanca o Carbonell, ha avanzado que está trabajando en Estados Unidos para que el aceite de oliva tenga una excepción arancelaria por sus beneficios para la salud, tras las nuevas tasas impuestas por la Administración de Donald Trump.

En concreto, el consejero delegado de Deoleo, Cristóbal Valdés, ha señalado que tras el nuevo arancel del 10% anunciado la semana pasada por la Administración estadounidense, la multinacional oleíca ha puesto el foco en comunicar en Estados Unidos los "beneficios que el aceite de oliva tiene para la salud" de los norteamericanos.

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"Tanto individualmente como sectorialmente en Estados Unidos, junto a empresas europeas y norteamericanas, estamos haciendo una labor positiva de comunicación hacia la Administración norteamericana para que considere una excepción arancelaria al aceite de oliva por los beneficios que este producto tiene para la salud", ha explicado en un encuentro con medios.

Deoleo ha registrado un beneficio neto de 19,41 millones de euros durante el primer semestre de 2026, lo que supone un incremento del 1.047% con respecto a los 1,69 millones de euros obtenidos en el mismo periodo del año anterior.

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En concreto, la multinacional española ha precisado que estos resultados se han visto impulsados principalmente por el efecto positivo de la devolución de los aranceles impuestos en Estados Unidos bajo la normativa IEEPA -anulados por el Tribunal Supremo de dicho país-, que aportaron 13 millones de euros (seis millones de euros corresponden a 2025 y siete millones a 2026) al resultado neto, así como por la resolución favorable de un litigio fiscal en España por sobreimposición, con un impacto positivo de 6 millones de euros.

Deoleo ha destacado que su diversificación geográfica les ha permitido lograr un crecimiento global en márgenes, gracias al desempeño en países de alta rentabilidad como los del Norte de Europa, Estados Unidos, India, donde han abierto 10.000 nuevos puntos de venta, y Sudeste asiático.

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