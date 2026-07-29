El Ejército de Israel detiene a otros doce palestinos en nuevas operaciones en Cisjordania

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El Ejército de Israel ha detenido este miércoles a otros doce palestinos en el marco de una serie de operaciones llevadas a cabo durante la noche contra las localidades de Burin, Madama y Tell, en el sur de la gobernación cisjordana de Nablús, en el marco del aumento de la violencia a manos de colonos israelíes registrada en la zona.

En esta zona de Nablús ha sido detenida una decena de personas, mientras que otros dos habrían sido arrestados en las localidades de Farun y Saida, cerca de Tulkarem, donde se han realizado varios registros, según informaciones de la agencia palestina de noticias WAFA.

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Fuentes cercanas al asunto han indicado que, además, se han registrado nuevos ataques de colonos durante la noche contra Tubas y Belén, donde población israelí incendió un vehículo.

La situación ha empeorado significativamente después de que murieran cuatro palestinos y dos israelíes en una serie de enfrentamientos con colonos la semana pasada en Nablús, un caso que llevó al Ejército israelí a aumentar su despliegue y tras el que las autoridades ha ordenado incluso la toma de cuatro campos de refugiados palestinos en Cisjordania.

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Este mismo miércoles, la portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, ha denunciado que "la violencia de los colonos y la creciente anexión de territorio palestino ocupado no para de agravarse".

"Desde el jueves pasado, ocho palestinos, entre ellos un niño, y dos miembros del Ejército israelí han muerto en la Cisjordania ocupada", ha explicado, antes de afirmar que "los colonos y fuerzas de seguridad israelíes, a menudo actuando conjuntamente, han atacado a comunidades locales, agrediendo a familias, destruyendo y confiscando propiedades e incendiando mezquitas".

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"Las restricciones a la libertad de movimiento se han endurecido, impidiendo que los palestinos accedan a servicios esenciales", ha lamentado, según un comunicado en el que ha dicho sentirse "alarmada" por los últimos anuncios del Gobierno israelí, que "aumentará el número de asentamientos y puestos de avanzada".

En este sentido, ha arremetido contra los diferentes llamamientos realizados por líderes de Israel, que piden "venganza" y un "castigo colectivo contra comunidades palestinas acompañados de amenazadas de convertir Cisjordania en otra Gaza".

"Ante los ataques de los colonos israelíes y la creación de asentamientos y puestos de avanzada que han alcanzado niveles sin precedentes, los terceros Estados deben actuar con urgencia y de forma coordinada para detener los continuos asesinatos del pueblo palestino, y poner fin a la ocupación israelí", ha zanjado.

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