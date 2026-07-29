Los españoles Martín Landaluce y Marina Bassols se despiden en dieciseisavos de Los Cabos y Memphis

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Los tenistas españoles Martín Landaluce, en el torneo ATP 250 de Los Cabos (México), y Marina Bassols, en el WTA 250 de Memphis (EE.UU.), han sido eliminados este miércoles en sendos dieciseisavos de final tras perder, respectivamente, contra el estadounidense Michael Zheng por 6-4 y 6-3 y frente a la checa Darja Vidmanova por 6-2, 3-6 y 6-4.

De regreso a la pista dura después de la breve temporada de hierba, Landaluce logró un 'break' en el juego inaugural, pero encajó otro de inmediato y luego en el cuarto juego sufrió para evitar el quiebre. La inestabilidad era palpable, pues el madrileño malgastó un 30-40 al resto en el séptimo juego y cedió su servicio justo a continuación (5-3).

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Zheng no fue capaz al saque de cerrar ese primer set, pero nuevamente al resto mejoró prestaciones y tras casi una hora de partido sí selló la manga inicial con otra rotura. En el siguiente set, el estadounidense parecía haberse asentado, si bien durante el tercer juego neutralizó un 0-40 en contra que le sirvió de estímulo para encarrilar su victoria.

No en vano, Landaluce cedió su turno de saque en el sexto juego y ya fue cuestión de tiempo hasta que su adversario abrochó dicho triunfo, a razón de una hora y 41 minutos de encuentro para citarse en la próxima ronda con el francés Arthur Gea, verdugo del surcoreano Soon-woo Kwon por 6-4, (8)6-7 y 6-2 tras dos horas y 41 minutos de partido.

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Tampoco le fue bien a Bassols en Tennessee pese a remontar su mal set inicial con un segundo donde mejoró saques y lució letal con su primera bola de 'break' a favor. Ya en la tercera y última manga, ambas tenistas se intercambiaron roturas tempranas y la gerundense encajó en el quinto juego un quiebre que arrastró lo que quedaba de partido hasta perder.