La Autoridad Palestina plantea crear una empresa petrolera estatal para paliar la escasez de combustible

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El ministro de Finanzas de la Autoridad Palestina, Istifan Salamé, ha planteado este miércoles la creación de una empresa petrolera estatal a fin de paliar la grave escasez de combustible en la Cisjordania ocupada en medio de la grave crisis financiera que afecta a las instituciones palestinas.

El plan contempla la creación de la llamada Compañía Nacional de Petróleo y se basa en una decisión emitida por el gabinete palestino en 2018. El objetivo es reformar la Autoridad del Petróleo para permitir que la empresa, de carácter público, pueda comprar y transportar el combustible importado de Israel.

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"Actualmente, la Autoridad del Petróleo es responsable de establecer políticas, regular y supervisar, y al mismo tiempo lleva a cabo procesos operativos relacionados con la compra, venta y transporte. Esto constituye una deficiencia en la gobernanza y, por lo tanto, hay necesidad de separar estas funciones", ha explicado.

El ministro también ha revelado que hay operaciones de contrabando de combustible en el mercado palestino, si bien están trabajando para evaluar su magnitud y abordarlo de conformidad con la ley, según ha recogido la agencia de noticias palestina WAFA.

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Ya existen otras empresas de carácter estatal como la que se encarga de gestionar la electricidad o la del agua. El anuncio se produce en medio de la grave crisis en los territorios ocupados después de que la Autoridad Palestina denunciara que solo podrá pagar el 50% de los salarios de los funcionarios hasta finales de año ante las restricciones impuestas por Israel a la actividad económica y financiera, así como a la circulación de personas y al transporte por carretera.